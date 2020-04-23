Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг возглавил Тимур Султангазиев, передает Kazakhstan Today.

Султангазиев Тимур Сламжанович назначен на должность председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК, сообщает портал primeminister.kz .

Султангазиев родился в 1982 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный медицинский университет, Университет Тюлэйн в США.

Трудовую деятельность начал в 2006 году лаборантом кафедры нормальной анатомии №1 в Астане.

В 2010 году работал в АО "Республиканский научный центр скорой медицинской помощи".

С 2010 по 2013 годы - менеджер, главный менеджер, директор департамента инноваций и технологического трансферта технологий в АО "Национальный медицинский холдинг".

С 2013 по 2014 годы был президентом АО "Центр медицинских технологий и информационных систем".

С 2014 года по 2016 годы работал заместителем генерального директора ТОО "Медикер".

В 2016-2018 годы работал на различных должностях в структуре Министерства здравоохранения и социального развития РК.

С 2018 года по настоящее время - руководитель управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области.

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