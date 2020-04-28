Турлубек освобожден от должности главы Комитета по водным ресурсам

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Турлубек освобожден от должности согласно поданному заявлению, сообщает primeminister.kz.
Арман Турлубек родился в 1971 году в Карагандинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахстанско-Российский университет, Алматинский государственный университет энергетики и связи.
В разные годы работал руководителем ряда коммерческих структур города Сатпаева, секретарем Сатпаевского городского маслихата.
С 2000 по 2007 годы занимал должность заместителя акима Сатпаева.
С 2007 по 2010 годы работал на руководящих должностях акимата Карагандинской области, был назначен советником заместителя премьер-министра РК.
С 2010 по 2016 работал в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
С 2016 по 2019 годы занимал руководящие должности в аппарате акима Астаны (Нур-Султана)
С июля 2019 года по настоящее время работал председателем Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
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