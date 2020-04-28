Турлубек освобожден от должности главы Комитета по водным ресурсам

Фото: https://primeminister.kz/

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Арман Турлубек освобожден от должности председателя Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК, передает Kazakhstan Today.

Турлубек освобожден от должности согласно поданному заявлению, сообщает primeminister.kz .

Арман Турлубек родился в 1971 году в Карагандинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахстанско-Российский университет, Алматинский государственный университет энергетики и связи.

В разные годы работал руководителем ряда коммерческих структур города Сатпаева, секретарем Сатпаевского городского маслихата.

С 2000 по 2007 годы занимал должность заместителя акима Сатпаева.

С 2007 по 2010 годы работал на руководящих должностях акимата Карагандинской области, был назначен советником заместителя премьер-министра РК.

С 2010 по 2016 работал в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С 2016 по 2019 годы занимал руководящие должности в аппарате акима Астаны (Нур-Султана)

С июля 2019 года по настоящее время работал председателем Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства