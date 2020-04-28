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Турлубек освобожден от должности главы Комитета по водным ресурсам

27.04.2020, 15:40 9370
Турлубек освобожден от должности главы Комитета по водным ресурсам
Фото: https://primeminister.kz/
Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Арман Турлубек освобожден от должности председателя Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК, передает Kazakhstan Today.
 
Турлубек освобожден от должности согласно поданному заявлению, сообщает primeminister.kz.
 
Арман Турлубек родился в 1971 году в Карагандинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахстанско-Российский университет, Алматинский государственный университет энергетики и связи.
 
В разные годы работал руководителем ряда коммерческих структур города Сатпаева, секретарем Сатпаевского городского маслихата.
 
С 2000 по 2007 годы занимал должность заместителя акима Сатпаева.
 
С 2007 по 2010 годы работал на руководящих должностях акимата Карагандинской области, был назначен советником заместителя премьер-министра РК.
 
С 2010 по 2016 работал в структуре Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
 
С 2016 по 2019 годы занимал руководящие должности в аппарате акима Астаны (Нур-Султана)
 
С июля 2019 года по настоящее время работал председателем Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 

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