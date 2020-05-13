Названы сроки действия карантина в регионах Казахстана

Мангистауская область: карантин продлен до 25 мая.
Кызылординская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Актюбинская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Алматинская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Город Шымкент: карантин продлен до 25 мая.
Акмолинская область: карантин будет сниматься постепенно, по мере улучшения эпидситуации.
Карагандинская область: карантинные ограничения будут сниматься постепенно.
Жамбылская область: карантин будет сниматься постепенно.
Атырауская область: карантин продлен до 25 мая.
Город Алматы: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Город Нур-Султан: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Северо-Казахстанская область: карантин продлен с особыми условиями.
Павлодарская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
Восточно-Казахстанская область: карантин продлен до 1 июня.
Западно-Казахстанская область: карантин продлен до 25 мая.
Туркестанская область: карантин продлен до 25 мая.
Костанайская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
В Казахстане зарегистрировано 5279 случаев заболевания, 2108 человек выздоровели, 32 - скончались.
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