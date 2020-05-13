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Названы сроки действия карантина в регионах Казахстана

12.05.2020, 20:51 72685
Названы сроки действия карантина в регионах Казахстана
Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - Названы сроки действия карантина в регионах Казахстана, сообщает оперативный штаб, передает Kazakhstan Today.
 
Мангистауская область: карантин продлен до 25 мая.
 
Кызылординская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
 
Актюбинская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
 
Алматинская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
 
Город Шымкент: карантин продлен до 25 мая.
 
Акмолинская область: карантин будет сниматься постепенно, по мере улучшения эпидситуации.
 
Карагандинская область: карантинные ограничения будут сниматься постепенно.
 
Жамбылская область: карантин будет сниматься постепенно.
 
Атырауская область: карантин продлен до 25 мая.
 
Город Алматы: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
 
Город Нур-Султан: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
 
Северо-Казахстанская область: карантин продлен с особыми условиями.
 
Павлодарская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.
 
Восточно-Казахстанская область: карантин продлен до 1 июня.
 
Западно-Казахстанская область: карантин продлен до 25 мая.
 
Туркестанская область: карантин продлен до 25 мая.
 
Костанайская область: карантин продлен до стабилизации эпидемиологической ситуации.


В Казахстане зарегистрировано 5279 случаев заболевания, 2108 человек выздоровели, 32 - скончались. 
 

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