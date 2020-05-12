В Казахстане прекращается действие режима ЧП, карантинные ограничения будут сниматься постепенно - Токаев

Сегодня на всей территории страны прекращается действие режима чрезвычайного положения. Однако в ряде регионов сохраняется угроза заражения. Эпидемия не побеждена полностью. Пандемия все еще представляет опасность для здоровья населения. Поэтому карантинные ограничения будут сниматься постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе", - заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения.
Как сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали, полный текст выступления президента будет опубликован на сайте akorda.kz.
Напомним, режим ЧП в Казахстане действовал с 16 марта.
11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 280 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 4 млн. В Казахстане первые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы 13 марта 2020 года.
По последним данным, количество заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 5138.
Принято постановление главного санитарного врача РК о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболевания COVID-19.
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