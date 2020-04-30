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Токаев подписал указ о продлении чрезвычайного положения

29.04.2020, 18:55 12583
Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 

Продлить действие чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, введенного указом президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан", до 00 часов 00 минут 11 мая 2020 года", - говорится в документе.

 
Правительству РК совместно с центральными и местными государственными органами предписывается принять необходимые меры, вытекающие из указа.
 
Напомним, из-за пандемии COVID-19 в Казахстане с 16 марта был введен режим чрезвычайного положения. В начале недели глава государства объявил о продлении режима до 11 мая.
 

В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
По данным на этот час, в Казахстане подтверждены 3105 случаев коронавирусной инфекции, 25 человек погибли.
 

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