Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане режим чрезвычайного положения продлен до 11 мая, передает Kazakhstan Today.

С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения Государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года. Это решение продиктовано нынешней сложной реальностью. В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится", - сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что с 16 марта наша страна живет в режиме чрезвычайного положения.

Это время оказалось сложным для многих граждан. У кого-то упали доходы, кто-то потерял работу, кому-то пришлось поменять жизненные планы. По-человечески всем сочувствую. Мне пришлось принять столь непростое, но необходимое решение, чтобы предотвратить широкое распространение опасного вируса в Казахстане. Это в значительной степени удалось. Пандемия не растет в геометрической прогрессии", - сказал президент РК.

Действия Казахстана получили положительные отзывы Всемирной организации здравоохранения и международных экспертов.

В стране введены жесткие карантинные меры, приостановлена работа общественного транспорта, большинство организаций и учреждений перешло на дистанционный режим работы, проводится дезинфекция улиц и жилых объектов, все заразившиеся граждане получают медицинскую помощь. Конечно, ситуация в разных частях страны не одинаковая. В некоторых регионах всплеск заболеваемости, по всей видимости, уже пройден. В других - динамика распространения вируса пока тревожная. Мы действуем в зависимости от конкретной обстановки на местах. Нашей главной задачей является сохранение жизни и здоровья граждан. Мы также принимаем меры по сохранению доходов населения, обеспечению социальной и экономической стабильности", - отметил глава государства.

Президент РК отметил, что ситуация по-прежнему крайне серьезная.

Успокаиваться на достигнутых результатах нельзя. Ситуация по-прежнему крайне серьезная. Коронавирус продолжает атаковать весь мир. Число заболевших приближается к 3 миллионам человек, и эта цифра будет расти. Ожидается вторая волна пандемии. Пик заболеваемости в Казахстане окончательно не пройден. По-прежнему сохраняется угроза выхода ситуации из-под контроля. К большому сожалению, в некоторых регионах, прежде всего в Алматы, коронавирусом заразилось большое количество врачей и медицинских работников. Принимаются меры для обеспечения безопасности медицинского персонала. Следует тщательно проанализировать причины, определить ответственность должностных лиц, не допустить повторения такой ситуации", - сказал Токаев.

Он отметил, что без дальнейшего соблюдения мер предосторожности могут возникнуть другие очаги инфекции.

В случае одномоментного снятия карантинных мер, мы столкнемся с новой волной заболеваемости. Опасность болезни преуменьшать нельзя. Коронавирус отличается повышенной заразностью и несет в себе серьезнейшую угрозу здоровью людей. Это признает практически весь мир. Утверждать обратное - значит идти против здравого смысла или преследовать злой умысел", - сказал глава государства.

Он отметил, что наша общая задача - не допустить негативного сценария в Казахстане. "Для меня нет ничего важнее жизни каждого соотечественника", - подчеркнул Токаев.

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