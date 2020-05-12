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Количество заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 5138

11.05.2020, 12:35 9478
Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.35 11 мая в Казахстане зарегистрированы еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Из них в городе Алматы - 3, Карагандинской области - 5, Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 1, Актюбинской области - 2.
 
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 5138:
 
Нур-Султан - 1074;
 
Алматы - 1593;
 
Шымкент - 233;
 
Акмолинская область - 110;
 
Актюбинская область - 174;
 
Алматинская область - 183;
 
Атырауская область - 302;
 
Восточно-Казахстанская область - 51;
 
Жамбылская область - 179;
 
Западно-Казахстанская область - 252;
 
Карагандинская область - 196;
 
Костанайская область - 62;
 
Кызылординская область - 230;
 
Мангистауская область - 129;
 
Павлодарская область - 154;
 
Северо-Казахстанская область - 36;
 
Туркестанская область - 180.
 
В Казахстане от заболевания выздоровел 1941 человек, 31 - скончался.
 

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