Количество заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 5138

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.35 11 мая в Казахстане зарегистрированы еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
Из них в городе Алматы - 3, Карагандинской области - 5, Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 1, Актюбинской области - 2.
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 5138:
Нур-Султан - 1074;
Алматы - 1593;
Шымкент - 233;
Акмолинская область - 110;
Актюбинская область - 174;
Алматинская область - 183;
Атырауская область - 302;
Восточно-Казахстанская область - 51;
Жамбылская область - 179;
Западно-Казахстанская область - 252;
Карагандинская область - 196;
Костанайская область - 62;
Кызылординская область - 230;
Мангистауская область - 129;
Павлодарская область - 154;
Северо-Казахстанская область - 36;
Туркестанская область - 180.
В Казахстане от заболевания выздоровел 1941 человек, 31 - скончался.
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