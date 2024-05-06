На ремонт котельных в Кокшетау выделят более 800 млн тенге

Меры принимаются для снижения числа аварий и бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона

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Кокшетау. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На ремонт котельных в Кокшетау из резерва правительства выделено свыше 816 млн тенге.

"Средства в сумме свыше 816 млн тенге будут перечислены в бюджет Акмолинской области в виде целевых текущих трансфертов для проведения соответствующих работ на районных котельных № 1 и № 2. В частности, планируется отремонтировать котлоагрегаты и пакеты конвективной части, а также заменить поверхности нагрева и бункеры сырого угля", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Меры принимаются для снижения числа аварий и бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона.

В Кокшетау также планируют построить ТЭЦ тепловой мощностью 520 Гкал/час.

"При этом с учетом дальнейшей газификации Кокшетау предусматривается установка многотопливных пылеугольных котлов с возможностью перевода на природный газ", - уточнили в правительстве.

Реализация совместного с Россией проекта начнется уже в этом году.

Еще две угольные ТЭЦ Казахстан и Россия планируют построить в Семее и Усть-Каменогорске.

Напомним, в декабре прошлого года в Кокшетау десятки домов остались без тепла в результате аварии на теплосетях.





