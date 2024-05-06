На ремонт котельных в Кокшетау выделят более 800 млн тенге
Кокшетау. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На ремонт котельных в Кокшетау из резерва правительства выделено свыше 816 млн тенге.
"Средства в сумме свыше 816 млн тенге будут перечислены в бюджет Акмолинской области в виде целевых текущих трансфертов для проведения соответствующих работ на районных котельных № 1 и № 2. В частности, планируется отремонтировать котлоагрегаты и пакеты конвективной части, а также заменить поверхности нагрева и бункеры сырого угля", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Меры принимаются для снижения числа аварий и бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона.
В Кокшетау также планируют построить ТЭЦ тепловой мощностью 520 Гкал/час.
"При этом с учетом дальнейшей газификации Кокшетау предусматривается установка многотопливных пылеугольных котлов с возможностью перевода на природный газ", - уточнили в правительстве.
Реализация совместного с Россией проекта начнется уже в этом году.
Еще две угольные ТЭЦ Казахстан и Россия планируют построить в Семее и Усть-Каменогорске.
Напомним, в декабре прошлого года в Кокшетау десятки домов остались без тепла в результате аварии на теплосетях.
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Совместно с представителями заинтересованных сторон были рассмотрены вопросы касательно технических и технологических возможностей, а также курсирования туристического поезда", - говорится в сообщении Минтранспорта.
Курсирование туристического поезда будет осуществляться через пограничный переход Хоргос - Алтынколь по расписанию пассажирского поезда № 103/104 сообщением Урумчи - Алматы-2", - сообщили в АО "Пассажирские перевозки".
Паводки в Казахстане: уровень воды в Урале достиг критической отметки Дополнено
По республике вернулись в свои дома 49 819 человек. Отведена вода из 8615 частных жилых домов и 2994 дворовых территорий. Откачано более 15 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала", - проинформировали в ведомстве.
В городе Кульсары Атырауской области подтопленными остаются более 100 частных жилых домов и 10 объектов бизнеса", - сообщили в МЧС.
На случай подтопления населенных пунктов выделено 24 автобуса, легковые автомобили и газель. Дополнительно будет задействован личный транспорт сотрудников и населения", - сообщили в штабе.
Служба охраны и защиты лесного фонда появилась в Казахстане
Новая республиканская служба гражданской защиты при Минэкологии повысит эффективность лесохозяйственных учреждений в условиях ЧС, в том числе при тушении лесных пожаров", - сообщает пресс-служба правительства.
Появление службы охраны и защиты лесного фонда позволит улучшить координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров, повысить оснащенность соответствующих учреждений техникой и оборудованием, а также сформировать качественный кадровый состав в сфере профилактики и тушения природных пожаров" - подчеркнули в правительстве.
В Казахстане появился Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций
Образовать республиканское государственное учреждение "Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в документе.
Назначен вице-министр водных ресурсов и ирригации РК
Авиабазу Нацгвардии открыли в Астане
Авиабаза позволит значительно повысить потенциал силовых структур и обеспечить возможности для оперативных вылетов авиации", - заявил Токаев.
Особо хочу отметить профессионализм и высокий класс наших военных пилотов. Они смогли своевременно и без потерь доставить гуманитарные грузы в пострадавшие районы, обеспечить эвакуацию граждан в безопасные места. Я выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим, которые в трудное время были с народом", - сказал глава государства.
Наш народ всегда чтил доблестных воинов. На заседании Национального курултая в Атырау я поручил присвоить авиабазе Сил воздушной обороны Казахстана в Талдыкоргане имя нашего соотечественника, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Яркая жизнь легендарного алматинского летчика должна стать примером для будущих поколений. Безусловно, данное решение будет способствовать повышению авторитета армии Казахстана. Подвиги защитников Родины никогда не будут забыты", - заявил Токаев.
Расположение авиабазы рядом с аэропортом Астаны позволит своевременно доставлять персонал и технику, а также обеспечит авиационную поддержку подразделений Национальной гвардии по ведению воздушной разведки и эвакуации пострадавших", - отметили в пресс-службе Акорды.
Автомобильной ОПГ вынесли приговор в Астане: стали известны подробности
Приговором суда осуждены 32 лица, из них организаторам преступной группы - руководителю спецЦОНа № 2 Астаны (...) и специалистам спецЦОНа Астаны (...) назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, 5 участникам группы - 6 лет лишения свободы, а 17 "помогаек" приговорили к различным срокам наказания в виде лишения и ограничения свободы. Также 7 сотрудников осуждены от 2 лет 6 месяцев ограничения свободы до 3 лет 6 месяцев лет лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Они обвинялись в создании и руководстве организованной группы, причинении имущественного ущерба государству, неправомерном вводе и уничтожении сведений о транспортных средствах в информационных системах СЦ "Web-Модуль" и ИИС ЦОН, подделке письменных форм сделок", - уточнили в агентстве.
В ходе расследования установлены факты подделок специалистом спецЦОНа подписей владельцев транспортных средств в письменных формах сделок купли-продажи автомашин. В результате внесенного (...) представления в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в правила регистрации автомашин внесены изменения об исключении письменных форм сделок на электронную, с обязательным использованием ЭЦП-ключа автовладельца", - заявили в Антикоре.
Отсрочку по коммунальным платежам предоставят пострадавшим от паводков
Отсрочка будет охватывать коммунальные платежи за март и апрель, оплату по которым потребители смогут осуществить позже без начисления пени", - говорится в информации.
- Акмолинская область - 8 (7162) 50-43-27;
- Актюбинская область - 8 (7132) 55-73-60;
- Атырауская область - 8 (7122)21-10-42;
- Западно-Казахстанская область - 8 (7112) 25-13-25;
- Карагандинская область - 8 (7212) 41-52-96;
- Костанайская область - 8 (7142) 53-52-40;
- Павлодарская область - 8 (7182) 32-12-04;
- Северо-Казахстанская область - 8 (7152) 53-42-56;
- область Улытау - 8 (7102) 76-03-91.
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