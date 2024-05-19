18.05.2024, 11:42 51461
Президент поручил обеспечить пострадавших от паводков качественным жильем
Фото: МЧС РК
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Олжаса Бектенова о работе по ликвидации последствий паводков и помощи гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, сообщает пресс-служба президента РК.
Главой государства дано поручение усилить работу в этом направлении, обеспечить пострадавших качественным жильем, приступить к ремонту и строительству гражданской инфраструктуры в городах и населенных пунктах.
По словам президента, руководители местных исполнительных органов обязаны активно и эффективно работать с гражданами, доходчиво разъяснять государственную политику и предпринимаемые меры по решению возникающих вопросов и обоснованных требований.
В то же время правительство, акиматы совместно с правоохранительными органами должны обеспечить общественный порядок в строгом соответствии с законом.
По данным МЧС, на сегодняшний день в свои дома вернулись 61,2 тыс. человек, ранее эвакуированных из-за паводков. В эвакопунктах остаются 5460 человек.
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18.05.2024, 17:22 39186
Казахстан вошел в состав комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию
Страна впервые избрана в состав комиссии
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Вена. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан впервые избран в состав комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию на период 2025-2027 годов и готов внести свой практический вклад в работу комиссии с учетом накопленного национального опыта по предупреждению преступности и уголовному правосудию, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
На общих дебатах 33-й сессии КППУП постоянный представитель РК при международных организациях в Вене Мухтар Тлеуберди проинформировал участников о последних реформах в правоохранительных органах РК, развитии пенитенциарной системы и приближении ее к международным стандартам, включая сокращение численности заключенных, реабилитацию, реинтеграцию граждан, возвращающихся из зон конфликтов, а также снижение уровня повторной преступности лиц, состоящих на учете пробации.
Глава казахстанской делегации подчеркнул важность развития международного антикриминального сотрудничества в предотвращении и борьбе с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и другими видами преступной деятельности.
Посол особо отметил вклад управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и стран-доноров в осуществлении поставленных задач, заверив в дальнейшей поддержке Казахстаном деятельности УНП ООН, в том числе посредством выделения добровольных взносов в глобальную программу против киберпреступности.
17.05.2024, 17:43 88941
Назначен новый аким Мангистауской области
Фото: instagram/mangystau_oblysynyn_akimdigi
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Нурдаулет Килыбай назначен новым акимом Мангистауской области, информирует Акорда.
Назначить Килыбая Нурдаулета Игиликовича акимом Мангистауской области", - сообщается в тексте указа.
Нурдаулет Килыбай родился в 1978 году в Мангистауской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева, Евразийский национальный университет имени Гумилева и международную школу Stafford House.
Трудовой путь начал в 1999 году с должности дежурного по станции Мангистауского отделения перевозок. Занимал должности управляющего директора по пассажирским перевозкам АО "НК "КТЖ", председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций и акима города Актау.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял Нурлана Ногаева с должности акима Мангистауской области.
17.05.2024, 17:20 89666
Айдос Майлыбаев стал прокурором Мангистауской области
До назначения на новую должность Майлыбаев работал прокурором Акмолинской области
Фото: Генпрокуратура
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Актау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Айдос Майлыбаев назначен новым прокурором Мангистауской области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.
По согласованию с президентом Республики Казахстан приказом генерального прокурора от 17 мая 2024 года государственный советник юстиции 3-го класса Майлыбаев Айдос Серикханович назначен прокурором Мангистауской области", - проинформировали в пресс-службе.
Майлыбаев начал трудовую деятельность в органах прокуратуры в 2001 году с должности помощника прокурора города Тараза. В разные годы занимал должности прокурора Жамбылского и Панфиловского районов Алматинской области, заместителя прокурора Жамбылской области, первого заместителя прокурора Актюбинской области. До назначения на новую должность являлся прокурором Акмолинской области более 4 лет.
Ранее Акан Рахметуллин был назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан.
17.05.2024, 16:48 93071
В области Абай в госсобственность возращены 49 тысяч гектаров земли
Стоимость возвращенных участков составляет порядка 397 млн тенге
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Семей. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года в области Абай отменены незаконные акты местных исполнительных органов и возвращены в государственную собственность 37 земельных участков общей площадью 49 тыс. га на 397 млн тенге, сообщили в региональной прокуратуре.
Как пояснили в прокуратуре области, основаниями для таких мер послужили нецелевое использование земельных участков, передача их в субаренду, расположение в пограничной полосе государственной границы.
Более того, по протестам прокуратуры области отменены 4 нормативных правовых акта маслихатов городов и районов о корректировке базовых ставок земельного налога и утверждения границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки. В одном случае при принятии решений маслихатов использовалась утратившая силу схема зонирования земель, в другом случае не вступившая в силу, что повлияло на необоснованное повышение базовых ставок земельного налога", - рассказали в пресс-службе ведомства, добавив, что на сегодня базовые ставки приведены в соответствие, тем самым защищены права неограниченного круга лиц.
Ранее в прокуратуре Алматы сообщили о незаконной передаче в частную собственность земель природного парка "Медеу".
17.05.2024, 12:51 103131
Ералы Тугжанов стал советником премьер-министра
Фото: ortcom.kz
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-аким Актюбинской области Ералы Тугжанов получил новое назначение в правительстве. Он занял должность советника премьер-министра Казахстана.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе главы правительства.
Ранее Тугжанов занимал пост акима Актюбинской области.
Тугжанов родился в 1963 году в селе Шагатай Уральской области КазССР. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности "Правоведение".
В разные годы занимал должности замакима Карагандинской области, председателя комитета по делам религий, акима Мангистауской области. Работал в руководстве АНК, руководил Федерацией профсоюзов. Также занимал пост заместителя премьер-министра РК.
17.05.2024, 10:50 107726
Касым-Жомарту Токаеву исполнился 71 год
Фото: Акорда
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 17 мая, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнился 71 год.
Токаев Касым-Жомарт Кемелевич родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ате.
Касым-Жомарт Токаев в 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), преддипломную стажировку прошел в посольстве СССР в КНР, в 1983-1984 годах стажировался в Пекинском лингвистическом институте. В 1992 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ.
Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.
В 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел РК. В 1993 году стал первым заместителем министра иностранных дел РК. В 1994 году назначен министром иностранных дел РК. В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра РК. В октябре 1999 года с согласия парламента указом президента Республики Казахстан был назначен премьер-министром РК. В январе 2002 года стал государственным секретарем - министром иностранных дел РК. С 2003 по 2007 год - министр иностранных дел РК. На этом посту принял активное участие в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия.
В январе 2007 года избран председателем сената парламента Республики Казахстан. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
В марте 2011 года назначен заместителем Генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Занимал также должность генерального секретаря Конференции по разоружению. Избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.
16 октября 2013 года вновь избран председателем сената парламента Республики Казахстан.
20 марта 2019 года принес присягу в качестве президента Республики Казахстан.
9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96%, и был избран президентом Республики Казахстан. 12 июня 2019 года в соответствии со статьей 42 Конституции РК принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
20 ноября 2022 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 81,31% голосов. 26 ноября 2022 года состоялась церемония инаугурации президента Республики Казахстан.
С апреля 2021 года председатель Ассамблеи народа Казахстана. С января 2022 года председатель Совета безопасности Республики Казахстан.
Доктор политических наук. Действительный член Всемирной академии гуманитарных и естественных наук. Член "Совета мудрецов" Мюнхенской конференции по безопасности. Почетный профессор Шэньчжэньского университета (КНР) и Дипломатической академии МИД Российской Федерации. Почетный президент Казахстанского совета по международным отношениям. Почетный декан Женевской школы дипломатии и международных отношений. По версии Русского биографического общества вошел в список лауреатов "Человек года - 2018". В течение 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана.
Автор 10 книг по проблемам международных отношений.
Награжден многочисленными государственными наградами Республики Казахстан и зарубежных стран, а также памятными медалями.
Сторонник здорового образа жизни. Увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы.
16.05.2024, 20:57 141621
Токаев подписал запрещающий въезд в Казахстан насильникам детей и экстремистам закон
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы", сообщает пресс-служба Акорды.
Законом:
- установлена уголовная ответственность за порчу систем видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания;
- для лиц, переселяющихся в регионы, определенные Правительством, предусмотрено предоставление земельных участков для ведения крестьянского или фермерского хозяйства;
- предусмотрено предоставление материальной помощи переселенцам и членам их семей в качестве государственной поддержки в виде субсидий на переезд, возмещение расходов по найму жилья, оплате коммунальных услуг, а также сертификатов экономической мобильности;
- предусмотрены новые основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана, такие, как совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции Казахстана, нашей истории в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования;
- введены инвесторская многократная виза и виза для обладателей востребованных профессий, которые предоставляют право получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане;
- установлен запрет на въезд в нашу страну лицам, причастным к экстремистской или террористической организации, имеющим рецидив преступлений, занимающим лидирующее положение в организованной группе (преступной организации), совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также тяжкое или особо тяжкое преступление в Казахстане и переданным в страну своего гражданства на основании международных договоров.
Законом также предусмотрены другие поправки, направленные на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере миграции населения.
16.05.2024, 20:37 115271
Правительства Казахстана и Китая обсудили перспективы взаимодействия в сфере сельского хозяйства
За год товарооборот продукции АПК вырос в 1,7 раза
Фото: правительство РК
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с заместителем премьера Госсовета Китайской Народной Республики Лю Гочжуном отмечено динамичное развитие двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества и обсуждены вопросы совместной модернизации экономик двух стран, сообщает пресс-служба главы правительства.
Рассмотрены перспективы наращивания взаимодействия в сфере сельского хозяйства. За год товарооборот продукции АПК вырос в 1,7 раза, в первом квартале 2024 года этот показатель увеличен еще на 6%. При этом экспорт казахстанских сельхозтоваров в Китай за год вырос на 84%.
Олжас Бектенов подчеркнул готовность Казахстана наращивать поставки органической и экологически чистой сельскохозяйственной продукции на рынок Китая. Положительный импульс оказывает постепенное снятие ограничений со стороны Китая на ввоз казахстанской мясной и птицеводческой продукции. Приоритетным направлением обозначено создание совместных проектов по глубокой переработке в сфере АПК.
Лю Гочжун выразил намерение КНР развивать сотрудничество в области развития искусственного интеллекта, электронной коммерции, спутниковых коммуникаций и "зеленой" энергетики.
В ходе обсуждения внимание было уделено сотрудничеству в транзитно-транспортной сфере, расширению индустриально-инвестиционного взаимодействия через новые прорывные инвестиционные проекты (на сегодня реализуются 45 совместных проектов на общую сумму $14,5 млрд), а также межрегиональным и культурно-гуманитарным отношениям. Раскрытию туристического потенциала стран содействуют мероприятия в рамках Года туризма Казахстана в Китае.
Казахско-китайские межправительственные переговоры продолжаются на отраслевом уровне для реализации всех договоренностей, достигнутых между главами двух государств.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?