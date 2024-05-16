В Казахстане могут вернуть прежние часовые пояса   

За нарушение законодательства РК о религиозной деятельности 59-летнего жителя столицы оштрафовали

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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане закрыли незаконно функционирующую мечеть. В списке культовых сооружений, зарегистрированных на территории города, она отсутствовала.





Сообщение о незаконной деятельности религиозного объединения поступило в полицию. Установлено, что пристройка к частному дому на улице Кумбел была оборудована под мечеть.





При проверке в помещении обнаружили религиозную литературу, молельную комнату и время намаза на учебной доске. Установлено, что в помещении собирались люди", - информирует Polisia.kz .





В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мечеть функционировала незаконно, так как в списке культовых сооружений, зарегистрированных на территории города, она отсутствует.





За нарушение законодательства РК о религиозной деятельности 59-летнего жителя столицы признали виновным и наложили административное взыскание в виде штрафа в размере 184 600 тенге с приостановлением незаконной деятельности помещения мечети.







