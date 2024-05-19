Фото: МЧС РК

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Атырау. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Уровень воды в Урале превысил критический уровень в Атырау и двух селах региона, - Уровень воды в Урале превысил критический уровень в Атырау и двух селах региона, сообщает оперативный штаб по ЧС Атырауской области.





По состоянию на 8 часов утра в селе Индебор уровень воды в реке Урал составил 1027 сантиметров при критическом уровне 845 сантиметров; в селе Махамбет уровень воды в реке достиг 1008 сантиметров, критический уровень - 850 сантиметров. В областном центре уровень воды поднялся на 6 сантиметров и составляет 566 сантиметров при критическом показателе 550 сантиметров.





Также уровень воды в Урале продолжает повышаться в других населенных пунктах.





Накануне аким области Серик Шапкенов поручил усилить круглосуточное дежурство вдоль набережной реки и отметил необходимость укрепления противопаводковых дамб при первых подступах воды. На каждом участке техника должна иметь полную готовность.





Вода дошла до Махамбетского района. Сильное давление воды разрушает старые трубы под дамбами. Необходимо усилить дежурство на опасных участках. Теперь удар будет принимать город Атырау, где вода не разливается повсюду, как в районах, а течет по одному руслу. Под сильным давлением она может достичь высокого уровня (...) Каналы Сарыозек и Соколок являются основными оборонительными сооружениями города. Нужно немало времени, чтобы добраться до них. Поэтому специалисты в случае ЧС должны находиться на месте. Нагрузка на город растет", - отметил Шапкенов.





Всего в Атырауской области было построено более 500 км дамб, сейчас более 2000 сотрудников различных организаций, волонтеров, военнослужащих обеспечивают круглосуточное дежурство.



