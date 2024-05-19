18.05.2024, 09:33 59696
Уровень воды в Урале превысил критический уровень в Атырау и двух селах
Фото: МЧС РК
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Атырау. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Уровень воды в Урале превысил критический уровень в Атырау и двух селах региона, сообщает оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
По состоянию на 8 часов утра в селе Индебор уровень воды в реке Урал составил 1027 сантиметров при критическом уровне 845 сантиметров; в селе Махамбет уровень воды в реке достиг 1008 сантиметров, критический уровень - 850 сантиметров. В областном центре уровень воды поднялся на 6 сантиметров и составляет 566 сантиметров при критическом показателе 550 сантиметров.
Также уровень воды в Урале продолжает повышаться в других населенных пунктах.
Накануне аким области Серик Шапкенов поручил усилить круглосуточное дежурство вдоль набережной реки и отметил необходимость укрепления противопаводковых дамб при первых подступах воды. На каждом участке техника должна иметь полную готовность.
Вода дошла до Махамбетского района. Сильное давление воды разрушает старые трубы под дамбами. Необходимо усилить дежурство на опасных участках. Теперь удар будет принимать город Атырау, где вода не разливается повсюду, как в районах, а течет по одному руслу. Под сильным давлением она может достичь высокого уровня (...) Каналы Сарыозек и Соколок являются основными оборонительными сооружениями города. Нужно немало времени, чтобы добраться до них. Поэтому специалисты в случае ЧС должны находиться на месте. Нагрузка на город растет", - отметил Шапкенов.
Всего в Атырауской области было построено более 500 км дамб, сейчас более 2000 сотрудников различных организаций, волонтеров, военнослужащих обеспечивают круглосуточное дежурство.
Ранее сообщалось, что в Индере запустили перевозки на лодках из-за размыва подъездной дороги.
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19.05.2024, 14:23 3286
В Актау пьяный водитель внедорожника протаранил машину с детьми
Фото: Depositphotos
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Актау. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау пьяный водитель внедорожника протаранил машину, в которой находилась семья с малолетними детьми.
Водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал со стороны 20 микрорайона и совершил столкновение с "легковушкой", двигавшейся по встречной полосе. При этом виновник аварии продолжил движение. Уже у спорткомплекса "Жас Канат" в 12 микрорайоне на перекрестке Toyota Land Cruiser Prado врезался в Kia", - сообщает lada.kz со ссылкой на очевидцев.
В департаменте полиции региона заявили, что водитель внедорожника на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности.
Как сообщили в Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, в результате ДТП пострадал один человек, но он отказался от госпитализации.
Ранее семья учителей и депутат погибли в ДТП в Актюбинской области.
19.05.2024, 09:25 13906
Паводки в Атырауской области: уровень воды в Урале продолжает повышаться
Фото: оперативный штаб по ЧС
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Атырау. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области уровень воды в Урале (Жайык) продолжает повышаться, сообщает оперативный штаб по ЧС региона.
В частности:
- в селе Индербор вода поднялась на 6 см, уровень воды составил 1021 см;
- в селе Махамбет вода поднялась на 3 см, уровень воды составил 1011 см;
- в Атырау вода поднялась на 4 см, уровень воды составил 570 см;
- в селе Жанаталап вода поднялась на 2 см, уровень воды составил 412 см;
- в селе Еркінкала вода поднялась на 2 см, уровень воды составил 370 см.
Также, по данным АО "НК "КазАвтоЖол", в Атырауской области в связи с угрозой подтопления введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
- Атырау - Уральск (71-179-й километр), на участке дороги от поселка Махамбет до поселка Индер для грузового автотранспорта;
- Атырау - Уральск (179-189-й километр), на участке дороги от поселка Индер до границы Западно-Казахстанской области.
Кроме того, в Западно-Казахстанской области в связи с паводковой ситуацией в Атырауской области введено ограничение движения для грузового автотранспорта на автодороге Атырау - Уральск (189-492-й километр), на участке трассы от города Уральска до границы Атырауской области.
Напомним, вчера уровень воды в Урале превысил критический уровень в Атырау и двух селах.
17.05.2024, 15:50 95956
Один бил, а двое наблюдали: в Алматы вновь избили женщину
Фото: Depositphotos
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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Случай избиения женщины возле лифта в подъезде попал на камеру видеонаблюдения.
На странице в соцсетях фонда "НеМолчи" опубликовано видео жестокого избиения женщины у лифта в подъезде. Пока изверг наносит побои, двое других стоят и наблюдают за происходящим.
Женщина развелась с этим мужчиной, а он ее ловит. Практически ни одной попытки остановить его ни у кого на этом видео. Будто им кандалы на ноги и руки повесили. Один вообще стоит, руки сложил (...) Здоровый человек, увидев такое, будет метаться и сходить с ума. Но не у нас", - сказано в сообщении к посту.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
Он непременно будет привлечен к ответственности (...) Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказано в сообщении полиции.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева признали виновным в истязании и убийстве с особой жестокостью и приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственник Бакытжан Байжанов признан виновным в том, что в день убийства он совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым. Он проведет в колонии 4 года.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
17.05.2024, 12:10 104771
Участок трассы обрушился в Атырауской области
Фото: telegram/ Жедел штаб / Атырау
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Атырау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области временно ограничено движение на 27-м километре трассы Атырау - Индер из-за обрушения участка дороги, сообщает оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям региона.
Вокруг газоснабжающего трубопровода села Талдыколь просочилась вода, из-за чего обрушились грунт и трасса. Пострадавших нет. Фактов повреждения газопровода, газораспределения не зафиксировано. Специалисты управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области в настоящее время проводят оперативно-восстановительные работы. Задействовано 4 единицы спецтехники, 15 специалистов", - заявил заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов.
Он заверил, что дорога будет полностью восстановлена до вечера 17 мая.
Ранее читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на плохое состояние дорог в Алматы. Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Также в редакцию Kazakhstan Today неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане.
Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда дороги начали разрушаться прямо на глазах, не успев ввестись в эксплуатацию, повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
По его словам, "проблема в первую очередь складывается ввиду отсутствия полной ответственности непосредственно перед гражданами".
Эксперт считает, что начать нужно с проведения полной, всесторонней диагностики и паспортизации всех участков местных дорог в стране, чтобы оценить их общее состояние и выявить слабые места.
17.05.2024, 11:36 105701
Поножовщину в центре города устроили два жителя Алматы
Фото: ugrapro.ru
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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В центре Алматы двое мужчин устроили поножовщину.
Как рассказали очевидцы на видео в соцсетях, инцидент произошел после словесной перепалки на пересечении проспектов Абая - Достык.
По словам пострадавших, зачинщики поножовщины приняли их за наркоманов. После ругани один из участников перепалки достал нож и ударил сидевшего на скамейке парня ножом в шею.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых", - сообщили в ДП.
Ранее трое мужчин устроили поножовщину возле детсада в Актау.
3 января в Актобе двое подростков скончались от ножевых ранений в результате групповой драки.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
17.05.2024, 11:22 108046
В Казахстане более 200 семей получили новое жилье взамен разрушенного паводками
После масштабных паводков в свои дома вернулись 61 155 человек
Фото: МЧС РК
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 202 казахстанские семьи получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья после паводков, сообщает пресс-служба правительства страны.
На сегодняшний день 24 641 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 9,3 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, 596 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья на сумму более 878 млн тенге.
В целом в пострадавших регионах обследовано 10 740 жилых домов, по 8168 объектам проведена оценка", - добавили в пресс-службе.
По данным МЧС, после масштабных паводков в свои дома вернулись 61 155 человек. В эвакопунктах остаются 5443 человека.
Отведена и откачана вода из 11 317 жилых домов и 3573 дворовых территорий", - сообщили в ведомстве.
Ранее президент Казахстана обозначил сроки восстановления регионов после паводков.
17.05.2024, 08:46 112746
Брат и сестра пропали в Семее: спустя полтора месяца найдено тело девушки
Проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз
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Семей. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В начале апреля в Семее пропали брат и сестра. 15 мая полицейские обнаружили тело девушки, поиски мальчика продолжаются, сообщает Polisia.kz.
По заявлению жителя города Семей о безвестном исчезновении детей, 16 и 18 лет, на поиски пропавших был поднят семейский гарнизон полиции. Поисковые мероприятия проводятся с привлечением сил и средств Нацгвардии, полиции, спасателей, волонтеров, а также неравнодушных граждан. 15 мая тело 18-летней девушки было обнаружено в воде около профилактория "Строитель", - сообщили в полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.
Поиски несовершеннолетнего мальчика продолжаются.
16.05.2024, 16:29 145746
Злоумышленники взломали мессенджеры руководства Минэнерго РК
Посредством взломанных номеров могут приходить различного рода вредоносные ссылки, недостоверная информация
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Казахстана сообщили о взломе мессенджеров руководства ведомства.
Неизвестными лицами были взломаны мессенджеры руководства Министерства энергетики РК. В этой связи посредством взломанных номеров могут приходить различного рода вредоносные ссылки, недостоверная информация, просьбы и т.д. Просим не доверять подобным сообщениям и игнорировать их", - сообщил официальный представитель Министерства энергетики Шынгыс Ильясов.
Он добавил, что работа по восстановлению мессенджеров уже ведется.
Ранее депутат заявил, что более 1,5 млн операторов имеют доступ к персональным данным казахстанцев.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?