Паводки в Атырауской области: в Индере запустили перевозки на лодках из-за размыва дороги

Фото: оперативный штаб по ЧС

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Атырау. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Индере Атырауской области запустили перевозки на лодках из-за размыва подъездной дороги. Как сообщил аким Индерского района Дарын Шамуратов, лодочная служба находится на реке Урал в целях создания условий для доступа жителей села к районному центру.





Как уточнили в оперативном штабе по ЧС, перевозка на лодках запускается 15 мая с 09.00 до 19.30, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30.





За Уралом находятся 4 сельских округа и прилегающие к ним населенные пункты. В частности, Коктогайский, Орликский, Есболский, Елтайский сельские округа и села Ынтымак, Аккала", - сказал аким Индерского района.





Кроме того, предусматривается внутрипоселковый маршрут между центральным мостом в поселке Индербор и лодочными перевозками.





Спасатели продолжают круглосуточное дежурство на гидропостах на реке Урал. По состоянию на 20.00 14 мая уровень воды в Махамбетском районе достиг 984 сантиметра. В Махамбетском районе дежурства проводятся на 5 постах в селе Талдыколь, а также на 8 постах в селе Сарайшык.