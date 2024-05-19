18.05.2024, 09:16 62431
На месте пожара частного дома в Актюбинской области обнаружены тела двух человек
Погибли два человека, 1955 и 1958 годов рождения
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Актобе. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Минувшей ночью в селе Достык Мартукского района при пожаре в частном жилом доме погибли два человека, информирует Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В процессе тушения на месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 1955 и 1958 годов рождения, сообщили в ведомстве.
Силами спасателей ДЧС пожар ликвидирован на площади 90 квадратных метров, причина устанавливается.
Напомним в результате пожара жилого дома в Атырауской области погибли мать и двое детей.
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18.05.2024, 15:40 47801
С начала года за распространение наркотиков задержаны 19 несовершеннолетних
В МВД обратились к казахстанским родителям
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел обратились к казахстанским родителям в связи участившимися случаями распространения наркотиков несовершеннолетними.
С начала года в Казахстане 19 несовершеннолетних задержаны полицией за участие в распространении наркотиков. Несмотря на осведомленность подростков о правовых последствиях сбыта или рекламы наркотиков, это не всегда удерживает их от участия в незаконном обороте запрещенных веществ, сообщает Polisia.kz.
В преддверии каникул МВД призывает родителей стать максимально вовлеченными в жизнь своих детей, так как роль семьи в формировании антинаркотического иммунитета ребенка - это самое важное.
Нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются. Обращать внимание в вещах подростка на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки. Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков. Родителей должно насторожить, если у подростка резко снизилась успеваемость, увеличилось количество прогулов, сменился круг общения. Косвенными признаками употребления наркотиков также могут быть агрессия, перепады настроения, раздражительность, вялость, апатия. Только совокупность трех или более факторов может указывать на то, что ребенок находится в группе риска" - рассказал официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Опасение также должен вызвать расход денег или, наоборот, их большое количество. Потому что кроме употребления наркотиков ребенка могут вовлечь в их распространение, привлекая быстрым заработком, отметил спикер.
Подозрение должно вызывать, если у ребенка в телефоне либо мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов или столбах. Или записки с номерами телефонов, ссылками на сайт или набором цифр, а также свертки в изоленте с неизвестными веществами. Напоминаем, уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет", - добавил Алекешев.
17.05.2024, 21:29 83066
В упаковках от кофе перевозил наркотики закладчик из Астаны
Фото: МВД РК
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Кокшетау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Автомашину, на которой передвигался курьер, оперативники задержали при въезде на территорию Кокшетау, сообщает пресс-служба МВД РК.
При досмотре полицейские обнаружили и изъяли 148 свертков с запрещенными веществами, расфасованными по пакетикам растворимого кофе.
Точный вес изъятого наркотика будет установлен после судебно-химической экспертизы. Оперативники также изъяли два мобильных телефона, с помощью которых астанчанин вел переписку с куратором и фотографировал места закладок.
Закладчиком наркотиков фигурант устроился около трех месяцев назад, запрещенные вещества приобретал в столице. Для их распространения он приехал в Кокшетау. В настоящее время ведется досудебное расследование.
Для справки: когда президент Филиппин Родриго Дутерте пришел к власти в 2016 году, он потребовал от полиции самым жестким образом разбираться с теми, кто употребляет наркотики. К августу 2016 года, по заявлениям властей страны, около 600 000 наркоторговцев сдались правоохранительным органам, чтобы не быть убитыми в ходе антинаркотической кампании правительства.
17.05.2024, 18:49 87326
Восемь жителей Астаны осуждены за терроризм
Они обсуждали установление теократического строя в Казахстане
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором суда восемь жителей Астаны осуждены к лишению свободы сроком от 7 до 20 лет за занятие террористической деятельностью, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
Участники террористической группы обсуждали переселение в зону боевых действий в Сирии и необходимость установления теократического строя правления в Казахстане.
Руководитель группы организовал финансирование террористической организации, ведущей боевые действия в Сирии.
Прокурор полностью доказал вину осужденных.
Ранее Комитет национальной безопасности при содействии прокуратуры РК задержал троих граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности.
В Казахстане с начала года за причастность к терроризму и экстремизму осуждено 25 человек.
17.05.2024, 11:25 105716
В частную собственность незаконно передали земли природного парка "Медеу"
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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в частную собственность незаконно передали земли природного парка "Медеу", сообщает пресс-служба прокуратуры города.
В 2020 году на территории природного парка частные лица зарегистрировали право собственности на 10 земельных участков площадью 35 гектаров. Основанием для этого послужили архивные справки о наличии решений Горнооктябрьской сельской администрации от 1994-1997 годов о выделении земельных участков", - проинформировали в пресс-службе.
Как пояснили в прокуратуре, несмотря на то, что архивная справка не является правоустанавливающим документом, регистрирующий орган неправомерно зарегистрировал право собственности.
Прокуратура Алматы обратилась в суд о признании недействительными указанных справок и последующих сделок по отчуждению земельных участков. Решением суда иски прокурора удовлетворены, природному парку "Медеу" возвращены земли кадастровой стоимостью 3 млрд тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее прокуратура Алматы вернула в госсобственность парк в центре города, где хотели построить ЖК.
17.05.2024, 09:52 109666
Организатора финансовой пирамиды экстрадировали из Грузии в Казахстан
Фото: скриншот из видео
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Актау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
В 2020 году созданная им преступная группа организовала в Мангистауской области финансовую пирамиду Plus Capital и незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество более 600 вкладчиков на общую сумму свыше 3 млрд тенге. Часть участников этой преступной группы уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - проинформировали в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, он был задержан на территории Грузии в ноябре 2023 года.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности.
16.05.2024, 18:54 139106
В Актобе живодеры использовали живого ежа вместо футбольного мяча
Фото: Диапозон
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Актобе. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилось видео, как несколько молодых актюбинцев сыграли в футбол живым ежом, сообщает "Диапазон".
Игроков происходящее веселило. После один из участников отдирал иголки со своей обуви. Что стало с животным, неизвестно. Автор видео после обнародования сразу же сделал страницу в соцсети приватной, убрал с аватарки свою фотографию.
В департаменте полиции сообщили, что обидчиков ежа уже ищут.
Указанные лица будут установлены и привлечены к ответственности", - отметили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.
16.05.2024, 18:46 139346
Малышей били в детсаду Жетысуской области: начато досудебное расследование
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области полиция начала досудебное расследование после распространившегося в Сети видео с грубым обращением с детьми в одном детских садов региона, сообщает пресс-служба департамента полиции области.
По данному факту начато досудебное расследование с назначением необходимых судебных экспертиз. Дело находится на контроле департамента полиции", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее в Сети появились шокирующие кадры, на которых видно, как воспитатели грубо обращаются с малышами.
Напомним, в Казахстане регулярно происходят вопиющие случаи издевательства над детьми.
В Алматинской области задержали изверга, который связал, избил и порезал ножом четверых детей. Младший мальчик попал в больницу с гематомами и сотрясением.
В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь. В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.
16.05.2024, 11:05 126051
Разыскиваемого за насилие над несовершеннолетним казахстанца задержали в России
Решается вопрос об экстрадиции преступника в Казахстан
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемого за насилие над несовершеннолетним преступника задержали в России.
В городе Новосибирске по запросу Интерпола МВД Казахстана задержан 25-летний мужчина, объявленный в международный розыск за совершение полового сношения и действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом", - сообщает Polisia.kz.
В настоящее время задержанный содержится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.
Ранее генпрокурор Берик Асылов сообщил, что в Казахстан возвращены подозреваемые по ряду резонансных дел. В частности, в начале февраля в Казахстан экстрадировали из Испании одного из организаторов транснациональной финпирамиды Questra Holding.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?