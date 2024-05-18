В частную собственность незаконно передали земли природного парка "Медеу"

Фото: МВД РК

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Кокшетау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Автомашину, на которой передвигался курьер, оперативники задержали при въезде на территорию Кокшетау, - Автомашину, на которой передвигался курьер, оперативники задержали при въезде на территорию Кокшетау, сообщает пресс-служба МВД РК.





При досмотре полицейские обнаружили и изъяли 148 свертков с запрещенными веществами, расфасованными по пакетикам растворимого кофе.





Точный вес изъятого наркотика будет установлен после судебно-химической экспертизы. Оперативники также изъяли два мобильных телефона, с помощью которых астанчанин вел переписку с куратором и фотографировал места закладок.





Закладчиком наркотиков фигурант устроился около трех месяцев назад, запрещенные вещества приобретал в столице. Для их распространения он приехал в Кокшетау. В настоящее время ведется досудебное расследование.





Для справки: когда президент Филиппин Родриго Дутерте пришел к власти в 2016 году, он потребовал от полиции самым жестким образом разбираться с теми, кто употребляет наркотики. К августу 2016 года, по заявлениям властей страны, около 600 000 наркоторговцев сдались правоохранительным органам, чтобы не быть убитыми в ходе антинаркотической кампании правительства.