05.05.2024, 09:56 29241
Пропаганда терроризма и экстремизма: КНБ задержал троих подозреваемых
Фото: КНБ РК
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности при содействии прокуратуры РК задержал 3 граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе комитета.
Задержания прошли 2 и 3 мая в Астане и Павлодаре.
Задержанные подозреваются в пропаганде терроризма и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации.
В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства. Подозреваемые лица ранее были судимы за совершение уголовных и экстремистских преступлений", - проинформировали в КНБ.
Проводится досудебное расследование по статьям 256 "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и 405 "Организация и участие в деятельности запрещенного общественного или религиозного объединения" УК РК.
Ранее военный суд Акмолинского гарнизона приговорил 7 казахстанцев и одного иностранца к лишению свободы на сроки от 1 года до 8 лет за пропаганду терроризма.
Напомним, с января по декабрь 2023 года в Казахстане были выявлены и направлены в суд 122 человека, совершивших преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом. С начала этого года за причастность к терроризму и экстремизму осуждены 25 человек.
Сейчас в Казахстане готовятся принять закон, запрещающий въезд в страну насильникам детей, экстремистам и террористам. Законопроект уже одобрили в мажилисе и сенате.
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05.05.2024, 20:08 9241
Избивший пожилую мать садист отделался 10 сутками ареста
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сыну, жестоко избившему пожилую незрячую мать, дали 10 суток ареста, сообщает департамент полиции Алматы.
По факту нанесения телесных повреждений и нарушения ранее выставленного защитного предписания возбуждено административное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", - сообщили в полиции.
Вместе с тем 13 мая запланирован процесс в гражданском суде Медеуского района по вопросу его принудительного лечения от алкоголизма.
Напомним, 4 мая стало известно о жестоком избиении пожилой женщины-инвалида в Алматы. Незрячую женщину избил собственный сын. По словам очевидцев, он регулярно злоупотребляет алкоголем, нигде не работает и наносит побои матери. Однако полиция применяет по отношению к садисту максимум административный арест либо отправляет его на принудительное лечение от алкоголизма, после которого он возвращается и продолжает систематические истязания.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Напомним, 15 апреля закон защите женщин и детей от насилия подписал президент. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
05.05.2024, 10:38 28506
Насильник ребенка получил пожизненный срок в Семее
Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности
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Семей. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее изнасиловавшего малолетнего ребенка извращенца приговорили к пожизненному лишению свободы.
Судебная коллегия по уголовным делам суда области Абай рассмотрела апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов подсудимого Г., который был осужден по 4-й части статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего", - пишет Abai news.
Согласно материалам дела, насильник, используя беспомощное состояние малолетнего потерпевшего, совершил насильственные действия сексуального характера.
В суде гражданин Г. вину не признал, но его действия были доказаны материалами уголовного дела, заключениями судебно-медицинских экспертиз, показаниями потерпевшего, его представителей и свидетелей", - отметили в суде.
Подсудимый признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Ранее в Алматинской области насильник трех девочек получил пожизненный срок. Его супругу приговорили к 25 годам лишения свободы.
Напомним, насильникам детей ограничат въезд в Казахстан.
04.05.2024, 19:34 58661
В Костанае главный бухгалтер ветстанции перечислял деньги на счет брата
Бухгалтер оштрафован на 6 600 000 тенге
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Костанай. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае главный бухгалтер ветеринарной станции предстал перед судом по обвинению в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки, сообщает пресс-служба суда.
7 июня 2023 года между подрядчиком ИП "А." в лице руководителя А. и заказчиком КГП "Ветеринарная станция Костанайского района" в лице руководителя Б. был заключен договор на установку газового оборудования на транспортные средства на сумму 2 398 800 тенге. Подрядчик обязательства по договору исполнил без нарушений в полном объеме.
Подсудимый К., используя свое служебное положение, склонил А. через его помощника к даче взятки Б., сообщив заведомо ложные сведения о том, что его руководство просит А. передать 250 000 тенге за своевременную оплату и принятие выполненных работ без каких-либо претензий, непредъявление требований о гарантийном обслуживании установленного газового оборудования на транспортные средства.
18 сентября 2023 года А. перечислил требуемую сумму на указанный подсудимым счет в банке, принадлежащий его брату.
Впоследствии К. был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы.
Суд назначил окончательное наказание К. в виде штрафа в размере 26,7-кратной суммы взятки, что составляет более 6 600 000 тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
В доход государства обращена сумма взятки 250 000 тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
04.05.2024, 13:59 74161
Находившегося 20 лет в международном розыске иностранца задержали в области Абай
Мужчина водворен в изолятор временного содержания
Фото: Depositphotos
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Семей. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай задержали гражданина Республики Таджикистан, который находился в международном розыске с 2013 года за совершение хулиганства, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Мужчина водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции на территорию Республики Таджикистан для привлечения к уголовной ответственности", - заявил заместитель начальника ДП области Абай Нариман Кульдиков.
Ранее вовлекавшего людей в вооруженные конфликты иностранца задержали в аэропорту Алматы.
04.05.2024, 12:27 78291
Правозащитница заявила об избиении пожилой женщины-инвалида в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Известная правозащитница Дина Тансари на своей странице в Сети заявила об избиении пожилой женщины-инвалида в Алматы.
1 мая примерно в 15.30 ее избил сын-алкоголик. Люди из соседнего дома шли мимо, услышали крики о помощи с улицы и побежали искать квартиру. Когда нашли, садист уже открывал изнутри дверь ключом и пытался уйти. Дверь была покореженная, видимо, от постоянных попыток ее взломать, потому что бабушке меняют замки, но сын их выбивает", - цитирует Дина Тансари обращение.
Со слов обратившейся, этот случай не единичный, отмечает общественница.
Редакция информационного агентства Kazakhstan Today обратилась за комментарием в департамент полиции города Алматы.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиение женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
В Актау местный житель напал на жену на глазах у детей.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Напомним, 15 апреля закон защите женщин и детей от насилия вступил в силу в Казахстане. Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
03.05.2024, 18:54 96166
В Мангистауской области экс-сотруднику прокуратуры увеличили срок наказания за смерть человека
Прокурор не предоставил новой мотивированной формулировки
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Актау. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционная судебная инстанция в Мангистауской области пересмотрела приговор экс-заместителю прокурора Мунайлинского района, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда первой инстанции подсудимый в пределах измененного прокурором обвинения был признан виновным по статье 104, часть 1, УК и приговорен к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.
Прокурор не предоставил новой мотивированной формулировки обвинения в письменном виде, как того требует закон.
По обстоятельствам дела установлено, что в ходе возникшего конфликта подсудимый Т. нанес потерпевшему М. удар ногой по бедру и кулаком в область головы. В результате потерпевший упал и, не приходя в сознание, скончался от полученных травм. Вина Т. подтверждена показаниями свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы.
Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда отменила приговор суда первой инстанции и вынесла новый обвинительный приговор, которым Т. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.
Ранее в соцсетях поднялась волна возмущения в связи с первоначальным мягким приговором.
03.05.2024, 12:10 112911
О ликвидации двух крупных международных наркоканалов рассказали в КНБ
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности сообщил о ликвидации двух крупных международных наркоканалов.
В конце прошлого года реализована операция по пресечению международного канала поставки наркотиков по т.н. Северному маршруту. В ходе оперативной разработки был установлен действующий канал контрабанды наркотиков из Афганистана через территорию Казахстана в страны Европы. Комитетом во взаимодействии с зарубежными партнерами и компетентными органами Германии выявлена развитая сеть одного из международных наркосиндикатов. Завершающей стадией разработки стало задержание в Германии двух иностранцев при транспортировке 60 кг опия и 12 кг метамфетамина", - проинформировали в КНБ.
Досудебное расследование проводят правоохранительные органы Германии.
В феврале КНБ провел еще одну спецоперацию, в результате которой были раскрыты намерения участников транснациональной наркоструктуры по организации контрабанды афганских наркотиков.
С целью ликвидации всех звеньев наркоцепи при координации Генеральной прокуратуры Республики Казахстан организовано взаимодействие с европейскими партнерами. В результате принятых мер задержан основной организатор наркоканала - гражданин Испании, у которого изъято 10 кг метамфетамина, доставленных в Европу из Афганистана через Казахстан", - рассказали в комитете.
Рыночная стоимость изъятых наркотиков в Европе оценивается в сумму свыше 2,5 млн долларов США.
Мероприятия по нейтрализации международных каналов наркотрафика продолжаются.
Ранее сообщалось, что за изготовление наркотиков в Казахстане могут ввести пожизненное лишение свободы.
Напомним, в апреле две крупные нарколаборатории ликвидировали в Акмолинской и Алматинской областях.
02.05.2024, 17:56 145906
Экс-главу МВД Ерлана Тургумбаева арестовали на два месяца
Фото: gov.kz
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Специализированным следственным судом города Астаны 30 апреля 2024 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-министра внутренних дел Тургумбаева Е.З. сроком на два месяца", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев был задержан по подозрению в превышении власти и должностных полномочий.
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