Кого в Казахстане привлекали к ответственности за экстремизм и терроризм

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Что ожидает казахстанцев в марте текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.





Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5









В полночь 1 марта жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад.





Ранее в Казахстане действовали два часовых пояса.





Праздники





В марте казахстанцев ждут дополнительные дни отдыха в связи с празднованием 8 Марта и Наурыза





На 8 Марта казахстанцев ждет три дня отдыха (8, 9 и 10 марта) при пятидневной рабочей неделе и два дня (8 и 10 марта) - при шестидневной.





На Наурыз казахстанцы отдохнут пять дней (21, 22, 23, 24 и 25 марта) при пятидневной рабочей неделе и четыре дня (21, 22, 23 и 24 марта) - при шестидневной рабочей неделе.









Всего в марте казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - девять выходных и 22 рабочих дня.





Ставки по депозитам





Какие предельные ставки по вкладам будут действовать в марте, рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.









Новая ипотечная программа





В Казахстане запускают новую ипотечную программу "Отау". Программа стартует 1 марта 2024 года. С этого дня и до 30 апреля включительно казахстанцы смогут подать заявку на участие в программе на портале "Баспана маркет" (otbasybank.kz).





Какая погода ожидается в Казахстане в марте









Согласно долгосрочному прогнозу РГП "Казгидромет", приход весны 2024 года на большей территории Казахстана ожидается несколько позже, чем в календарные сроки, - во второй половине марта - начале апреля.





В южных регионах март начнется с теплых весенних дней, но затем вновь вернутся холода со смешанными осадками. В конце первой декады в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях прогнозируется временами сильный дождь, а в горных районах юга, юго-востока РК возможен переход в мокрый снег.





В марте, как правило, из-за перестройки синоптических процессов с зимних на весенние происходит частая смена погоды.





В северных областях в течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, со снегопадами, метелями, частыми гололедными явлениями и туманами. А в отдельные дни весна все-таки будет напоминать о себе.





В первой декаде прогнозируется повышение температурного фона:





на северо-западе, севере, центре страны ночью от -5, -17 °С до -3, -8 °С, днем от -1, -7 °С до -2, +3 °С;

на востоке страны ночью от -20, -35 °С до -3, -13 °С, днем от -3, -12 °С до -2, +5 °С;

в южных и юго-западных регионах страны ночью от 0, -10 °С до -3, +5 °С, днем от 0, +7 °С до +7, +15 °С, на крайнем юге до +18 °С.





В конце декады прогнозируется небольшой спад температуры воздуха.





Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха в северной половине ночью от -17, -27 °С до -3, -13 °С, днем от -7, -12 °С до -1, -6 °С; в южной половине ночью от 0, +10 °С до -5, -15 °С, днем от +10, +20 °С до 0, +8 °С.





По-весеннему теплая погода установится в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров достигнут отметки в северной половине РК ночью -5, +3 °С, днем +3, +13 °С, в южной - ночью +2, +10 °С, днем +15, +21 °С.





В марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории республики, выше нормы на 1 °С - на крайнем юге страны.





Количество осадков в марте прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы - в Восточно-Казахстанской, в восточной половине области Абай, на востоке Павлодарской и области Жетысу, на юге и востоке Алматинской области.





Погранслужба изменила режим работы пунктов пропуска на госгранице РК





Пограничной службой КНБ внесены изменения в регламенты работы ряда автомобильных пунктов пропуска. С 1 марта 2024 года указанные пункты пропуска будут работать с 07.00 до 19.00.





Изменения внесены в работу пунктов пропуска с Россией: "Найза" (Павлодарская область), "Коянбай" (Абайская область), "Байтанат" (Абайская область).

С Китаем: "Нур жолы" (область Жетысу), "Достык" (область Жетысу), "Колжат" (Алматинская область), "Бахты" (Восточно-Казахстанская область), "Майкапчагай" (Восточно-Казахстанская область).

С Кыргызстаном: "Кеген" (Алматинская область).





Изменения внесены в связи с установлением на всей территории страны единого часового пояса", - уточнили в пресс-службе КНБ РК.





Прямые авиарейсы в Куала-Лумпур





С 14 марта малайзийская авиакомпания AirAsia X (AAX) запустит прямой рейс из Алматы в Куала-Лумпур (Малайзия). Перелеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.





Правила выдачи документов изменились в Казахстане





Новые правила касаются оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности, вида на жительство иностранца, удостоверения лица без гражданства и проездного документа. Приказ вводится в действие с 9 марта 2024 года.





Теперь при оформлении документа, удостоверяющего личность, производится дактилоскопическая регистрация граждан РК с их согласия, иностранцев и лиц без гражданства в обязательном порядке. При оформлении документа гражданин должен предоставить документ об оплате государственной пошлины. Произвести оплату можно в кассах банков второго уровня или через их мобильное приложение. Лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе предъявляют документ, определяющий льготную категорию, установленную Налоговым кодексом.





Для оформления вида на жительство в Республике Казахстан иностранцам необходимо лично представить в уполномоченный государственный орган следующие документы:





документ об оплате госпошлины;

две фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра);

действительный заграничный паспорт.





Новые банкноты поступят в массовое обращение









Напомним, что 25 декабря 2023 года в обращение выпущены обновленные банкноты новой серии "Сакский стиль" номиналом 5000 тенге. По данным Нацбанка, в массовое обращение банкноты номиналом 5000 тенге ориентировочно поступят в марте 2024 года.





Для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) необходимо определенное время", - отметили в Нацбанке.





В целом в рамках данной серии до конца 2025 года планируется поэтапный выпуск в обращение всех номиналов банкнот новой серии. Банкноты будут выходить в обращение постепенно в течение нескольких лет.









С 1 марта в восьми регионах Казахстана вводится ограничение для большегрузов





Ежегодное временное ограничение движения для большегрузов с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн введут в Казахстане с 1 марта, сообщает Министерство транспорта РК.





В ведомстве подчеркнули, что ограничение вводится каждый год для сохранности дорог республиканского значения после зимы. С первого марта такие правила действуют на трассах в 8 областях: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Улытауской, Кызылординской, Мангистауской, Жетысуской и Туркестанской.





Регионы входят в так называемую пятую дорожно-климатическую зону. Здесь временное ограничение действует с 1 марта по 1 апреля. Ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов, а также занятые на дорожно-строительных работах", - уточнили в Минтрансе.





С 23 марта по 1 мая аналогичные ограничения будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.





Перечень обязательных прививок обновили в Казахстане





За счет средств республиканского бюджета проводится

вакцинация против следующих инфекционных заболеваний:

вирус папилломы человека;

коронавирусная инфекция.





За счет средств местных бюджетов проводятся обязательные профилактические прививки против следующих инфекционных и паразитарных заболеваний:





Плановые профилактические прививки:





вирусный гепатит "А";

вирусный гепатит "В";

гемофильная инфекция типа b;

дифтерия;

коклюш;

корь;

краснуха;

пневмококковая инфекция;

полиомиелит;

столбняк;

туберкулез;

эпидемический паротит;





Профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям:





вирусный гепатит "А";

вирусный гепатит "В";

дифтерия;

весенне-летний клещевой энцефалит;

сибирская язва;

бешенство;

корь;

краснуха;

чума;

столбняк;

туляремия;

грипп;

брюшной тиф;

эпидемический паротит.





Постановление вводится в действие 3 марта 2024 года.





Блогеров обяжут помечать рекламные публикации





Приказ, закрепляющий правила маркировки онлайн-рекламы, опубликован на портале электронного правительства и вступит в силу 2 марта.





Министр культуры и информации Аида Балаева напомнила, что 10 июля 2023 года главой государства был подписан закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". Одним из ключевых правовых механизмов, отраженных в законе, является обязательство по маркировке онлайн-рекламы.





Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из следующих формулировок, активно использующихся в онлайн-среде: "реклама"; "рекламный материал"; "партнерский материал"; "спонсорский материал"; "на правах рекламы"; "оплачено спонсором"; "на правах PR".





Маркировать социальную рекламу (направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого характера) и рекламу, размещенную на сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры), не нужно", - уточнила Балаева.