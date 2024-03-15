13.03.2024, 12:06 6401
Кого в Казахстане привлекали к ответственности за экстремизм и терроризм
Фото: depositphotos
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За январь-декабрь 2023 года в Казахстане были выявлены и направлены в суд 122 человека, совершивших преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом, против 124 человек годом ранее (минус 1,6%). Из них 99 человек - со средним и средним специальным образованием, 19 человек - с высшим, сообщает ranking.kz.
Треть всех выявленных лиц - 41 человек - занимались пропагандой терроризма или публичными призывами к совершению акта терроризма.
Также среди наиболее частых правонарушений в секторе оказались организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации (24 человека, плюс 60% за год) и возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни (23 человека, плюс 76,9%).
Среди преданных суду числились 44 человека в возрасте 30-39 лет, 38 человек в возрасте 40-49 лет, 15 человек в возрасте 50-59 лет. Старше 60 лет было 6 человек, несовершеннолетних - 3 человека, в возрасте 18-20 лет - 4 человека, в возрасте 21-29 лет - 12 человек.
За двенадцать месяцев прошлого года в едином реестре досудебных расследований зарегистрировали 208 преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом, - на 5,6% больше, чем годом ранее.
Самое часто встречающееся преступление в секторе - возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни: 84 правонарушения, годовой рост - на заметные 82,6%. Далее идут пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а также организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации.
В региональном разрезе больше всего преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом, зарегистрировали в столице: 50 случаев - на 28,2% больше, чем годом ранее.
В числе регионов-антилидеров также оказались Алматы (21 случай), Северо-Казахстанская (16 случаев), Атырауская (14 случаев) и Жамбылская (13 случаев) области.
Правоохранительными органами было изъято 153 экстремистских материала против 302 годом ранее. Чаще всего такими материалами были книги и листовки.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
новости по теме
12.03.2024, 12:42 9966
На фоне чреды громких скандалов топ-менеджер TAV Airports стал "почетным доктором" КазНУ - СМИ
Фото: farabi.university
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Директор по персоналу TAV Airports Хакан Окер стал "почетным доктором" Казахского национального университета имени аль-Фараби на фоне череды громких скандалов как вокруг аэропорта Алматы, который контролирует TAV, так и вокруг вуза, сообщает издание KazTag.
Хакан Окер внес особый вклад в развитие технологической отрасли и добился больших успехов. Ему присвоено звание "Почетный доктор" Казахского национального университета имени Аль-Фараби", - сказано в сообщении пресс-службы университета.
Присвоение звания Океру вызвало недоумение у представителей экспертного сообщества, пишет издание.
Почему мне стыдно за это, а не им? Звание почетного профессора КазНУ вице-президенту TAV по HR - за какие заслуги?" - задался вопросом один из экспертов авиационной отрасли.
Напомним, в конце декабря прошлого года два топ-менеджера аэропорта Алматы Четин Пакер и Фатих Омюр неожиданно покинули свои посты. Их уход с должностей объяснили ежегодным планированием реорганизации всей группы компаний.
К сожалению, там были допущены личные персональные ошибки данных топ-менеджеров, поэтому это никак не укладывается в рамки политики нашей компании. Поэтому наши пути разошлись, данные люди не являются сейчас сотрудниками нашей компании. Контракты с ними были расторгнуты", - прокомментировал президент АО "Международный аэропорт Алматы" Альп Эр Тунга Эрсой изданию Tengrinews.
Позже в аэропорту заявили, что проводится внутреннее расследование и сотрудничество с уполномоченными органами в рамках ведущегося расследования. Спустя некоторое время Министерство транспорта РК созвало совещание по авиационному топливу на фоне ситуации с аэропортом Алматы. 12 января в пресс-службе КНБ в ответ на запрос редакции KazTag сообщили, что в отношении сотрудников аэропорта Алматы проводится досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Стоит отметить, что регулярно возникают скандалы и вокруг самого КазНУ. В частности, осенью прошлого года преподаватель вуза заявил, что его безосновательно уволили после того, как он и его коллеги высказали критику в адрес ректора КазНУ Жансеита Туймебаева за его действия во время открытия аудитории, информирует издание ulysmedia.kz.
Также напомним о недавно разразившемся скандале вокруг так называемого списка девственниц, когда в широкий доступ утекли медицинские данные студенток КазНУ. Комментируя данное происшествие, сенатор Ольга Булавкина заявила, что все, включая ректора, должны нести ответственность. По мнению депутата, ректору вуза Жансеиту Туймебаеву следовало бы сложить полномочия.
11.03.2024, 20:00 12786
Еженедельный макрообзор от аналитиков ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор от аналитиков.
В Армении потребительские цены снизились на 1,7% г/г в феврале, после снижения на 0,9% г/г месяцем ранее. Этому преимущественно способствовало снижение стоимости импортируемых продуктов на фоне нисходящей динамики цен на продовольствие (-7,4% г/г в феврале после -5,8% г/г в январе). Мы по-прежнему ожидаем разворота тенденций в темпах роста цен к концу первого квартала. По нашим оценкам, в базовом сценарии инфляция приблизится к нижней границе целевого интервала (4±1,5%) ЦБ РА к концу первого полугодия.
Золотовалютные резервы Республики Беларусь увеличились на 125,1 млн долларов за февраль 2024 года и составили 8 218,6 млн долларов на 1 марта 2024 года. Прирост был обеспечен увеличением резервных активов в иностранной валюте на 146,2 млн долларов. При этом стоимость золота в составе резервов уменьшилась за месяц на 10,7 млн долларов за счет незначительного снижения цены. Резервы выросли на фоне чистого предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в размере 37 млн долларов, сформированным во многом чистой продажей иностранной валюты населением в размере 168 млн долларов за февраль по сравнению с чистой покупкой 14 млн долларов месяцем ранее. С начала года золотовалютные резервы Беларуси выросли на 91,2 млн долларов.
Инфляция в Казахстане замедлилась до 9,3% г/г в феврале 2024 года с 9,5% г/г месяцем ранее. Снижение инфляции наблюдается в продовольственном и непродовольственном сегментах на фоне ослабления давления со стороны внешних рынков. Более быстрому замедлению инфляции препятствуют повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в рамках семилетней программы корректировки тарифов на коммунальные услуги, рост стоимости услуг сотовой связи, здравоохранения и общественного питания. Полагаем, что указанный рост цен и тарифов в сфере услуг является разовым фактором и годовые темпы роста индекса потребительских цен продолжат замедляться. По нашим оценкам, на конец года инфляция снизится до 7,1% г/г.
S&P подтвердило суверенный рейтинг по Казахстану на уровне "ВВВ", прогноз - "стабильный". Аналитики отметили, что такие факторы как уровень фискальной устойчивости, значительный объем внешних резервов и запланированные реформы в области государственного управления положительно повлияли на данное решение. Дополнительным аспектом, оказавшим влияние, является введение фискального правила, которое приведет к сокращению роста государственных расходов.
Совокупный индекс PMI в России снизился за месяц на 2,9 п. до 52,2 п. в феврале 2024 года. Это самое значительное снижение за последние 15 месяцев. Ключевым фактором стало замедление деловой активности в секторе услуг, где индекс потерял 4,7 п. по сравнению с прошлым месяцем. При этом PMI обрабатывающих отраслей увеличился на 5,3 п., достигнув многолетнего исторического максимума в 54,7 п. на фоне роста новых заказов. Снижение PMI в секторе услуг скорее всего свидетельствует о скором замедлении роста экономики, одним из главных факторов которого является, ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
01.03.2024, 09:05 51821
Что ждет казахстанцев в марте
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Что ожидает казахстанцев в марте текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5
В полночь 1 марта жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад.
Ранее в Казахстане действовали два часовых пояса.
Праздники
В марте казахстанцев ждут дополнительные дни отдыха в связи с празднованием 8 Марта и Наурыза.
На 8 Марта казахстанцев ждет три дня отдыха (8, 9 и 10 марта) при пятидневной рабочей неделе и два дня (8 и 10 марта) - при шестидневной.
На Наурыз казахстанцы отдохнут пять дней (21, 22, 23, 24 и 25 марта) при пятидневной рабочей неделе и четыре дня (21, 22, 23 и 24 марта) - при шестидневной рабочей неделе.
Всего в марте казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - девять выходных и 22 рабочих дня.
Ставки по депозитам
Какие предельные ставки по вкладам будут действовать в марте, рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.
Новая ипотечная программа
В Казахстане запускают новую ипотечную программу "Отау". Программа стартует 1 марта 2024 года. С этого дня и до 30 апреля включительно казахстанцы смогут подать заявку на участие в программе на портале "Баспана маркет" (otbasybank.kz).
Какая погода ожидается в Казахстане в марте
Согласно долгосрочному прогнозу РГП "Казгидромет", приход весны 2024 года на большей территории Казахстана ожидается несколько позже, чем в календарные сроки, - во второй половине марта - начале апреля.
В южных регионах март начнется с теплых весенних дней, но затем вновь вернутся холода со смешанными осадками. В конце первой декады в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях прогнозируется временами сильный дождь, а в горных районах юга, юго-востока РК возможен переход в мокрый снег.
В марте, как правило, из-за перестройки синоптических процессов с зимних на весенние происходит частая смена погоды.
В северных областях в течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, со снегопадами, метелями, частыми гололедными явлениями и туманами. А в отдельные дни весна все-таки будет напоминать о себе.
В первой декаде прогнозируется повышение температурного фона:
- на северо-западе, севере, центре страны ночью от -5, -17 °С до -3, -8 °С, днем от -1, -7 °С до -2, +3 °С;
- на востоке страны ночью от -20, -35 °С до -3, -13 °С, днем от -3, -12 °С до -2, +5 °С;
- в южных и юго-западных регионах страны ночью от 0, -10 °С до -3, +5 °С, днем от 0, +7 °С до +7, +15 °С, на крайнем юге до +18 °С.
В конце декады прогнозируется небольшой спад температуры воздуха.
Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха в северной половине ночью от -17, -27 °С до -3, -13 °С, днем от -7, -12 °С до -1, -6 °С; в южной половине ночью от 0, +10 °С до -5, -15 °С, днем от +10, +20 °С до 0, +8 °С.
По-весеннему теплая погода установится в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров достигнут отметки в северной половине РК ночью -5, +3 °С, днем +3, +13 °С, в южной - ночью +2, +10 °С, днем +15, +21 °С.
В марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей территории республики, выше нормы на 1 °С - на крайнем юге страны.
Количество осадков в марте прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы - в Восточно-Казахстанской, в восточной половине области Абай, на востоке Павлодарской и области Жетысу, на юге и востоке Алматинской области.
Погранслужба изменила режим работы пунктов пропуска на госгранице РК
Пограничной службой КНБ внесены изменения в регламенты работы ряда автомобильных пунктов пропуска. С 1 марта 2024 года указанные пункты пропуска будут работать с 07.00 до 19.00.
- Изменения внесены в работу пунктов пропуска с Россией: "Найза" (Павлодарская область), "Коянбай" (Абайская область), "Байтанат" (Абайская область).
- С Китаем: "Нур жолы" (область Жетысу), "Достык" (область Жетысу), "Колжат" (Алматинская область), "Бахты" (Восточно-Казахстанская область), "Майкапчагай" (Восточно-Казахстанская область).
- С Кыргызстаном: "Кеген" (Алматинская область).
Изменения внесены в связи с установлением на всей территории страны единого часового пояса", - уточнили в пресс-службе КНБ РК.
Прямые авиарейсы в Куала-Лумпур
С 14 марта малайзийская авиакомпания AirAsia X (AAX) запустит прямой рейс из Алматы в Куала-Лумпур (Малайзия). Перелеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Правила выдачи документов изменились в Казахстане
Новые правила касаются оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности, вида на жительство иностранца, удостоверения лица без гражданства и проездного документа. Приказ вводится в действие с 9 марта 2024 года.
Теперь при оформлении документа, удостоверяющего личность, производится дактилоскопическая регистрация граждан РК с их согласия, иностранцев и лиц без гражданства в обязательном порядке. При оформлении документа гражданин должен предоставить документ об оплате государственной пошлины. Произвести оплату можно в кассах банков второго уровня или через их мобильное приложение. Лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе предъявляют документ, определяющий льготную категорию, установленную Налоговым кодексом.
Для оформления вида на жительство в Республике Казахстан иностранцам необходимо лично представить в уполномоченный государственный орган следующие документы:
- документ об оплате госпошлины;
- две фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра);
- действительный заграничный паспорт.
Новые банкноты поступят в массовое обращение
Напомним, что 25 декабря 2023 года в обращение выпущены обновленные банкноты новой серии "Сакский стиль" номиналом 5000 тенге. По данным Нацбанка, в массовое обращение банкноты номиналом 5000 тенге ориентировочно поступят в марте 2024 года.
Для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) необходимо определенное время", - отметили в Нацбанке.
В целом в рамках данной серии до конца 2025 года планируется поэтапный выпуск в обращение всех номиналов банкнот новой серии. Банкноты будут выходить в обращение постепенно в течение нескольких лет.
С 1 марта в восьми регионах Казахстана вводится ограничение для большегрузов
Ежегодное временное ограничение движения для большегрузов с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн введут в Казахстане с 1 марта, сообщает Министерство транспорта РК.
В ведомстве подчеркнули, что ограничение вводится каждый год для сохранности дорог республиканского значения после зимы. С первого марта такие правила действуют на трассах в 8 областях: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Улытауской, Кызылординской, Мангистауской, Жетысуской и Туркестанской.
Регионы входят в так называемую пятую дорожно-климатическую зону. Здесь временное ограничение действует с 1 марта по 1 апреля. Ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов, а также занятые на дорожно-строительных работах", - уточнили в Минтрансе.
С 23 марта по 1 мая аналогичные ограничения будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
Перечень обязательных прививок обновили в Казахстане
За счет средств республиканского бюджета проводится
вакцинация против следующих инфекционных заболеваний:
- вирус папилломы человека;
- коронавирусная инфекция.
За счет средств местных бюджетов проводятся обязательные профилактические прививки против следующих инфекционных и паразитарных заболеваний:
Плановые профилактические прививки:
- вирусный гепатит "А";
- вирусный гепатит "В";
- гемофильная инфекция типа b;
- дифтерия;
- коклюш;
- корь;
- краснуха;
- пневмококковая инфекция;
- полиомиелит;
- столбняк;
- туберкулез;
- эпидемический паротит;
Профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям:
- вирусный гепатит "А";
- вирусный гепатит "В";
- дифтерия;
- весенне-летний клещевой энцефалит;
- сибирская язва;
- бешенство;
- корь;
- краснуха;
- чума;
- столбняк;
- туляремия;
- грипп;
- брюшной тиф;
- эпидемический паротит.
Постановление вводится в действие 3 марта 2024 года.
Блогеров обяжут помечать рекламные публикации
Приказ, закрепляющий правила маркировки онлайн-рекламы, опубликован на портале электронного правительства и вступит в силу 2 марта.
Министр культуры и информации Аида Балаева напомнила, что 10 июля 2023 года главой государства был подписан закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". Одним из ключевых правовых механизмов, отраженных в законе, является обязательство по маркировке онлайн-рекламы.
Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из следующих формулировок, активно использующихся в онлайн-среде: "реклама"; "рекламный материал"; "партнерский материал"; "спонсорский материал"; "на правах рекламы"; "оплачено спонсором"; "на правах PR".
Маркировать социальную рекламу (направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого характера) и рекламу, размещенную на сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры), не нужно", - уточнила Балаева.
26.02.2024, 18:30 42836
Растущая опасность: застроек в предгорьях Алматы не становится меньше - чем это грозит?
Фото: Depositphotos
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Строительство в горных районах Алматы идет полным ходом. По мнению экспертов, строительство в селе- и оползнеопасных участках может привести к трагическим последствиям, отмечает sputnik.kz.
Острая нехватка воды
Айман - одна из многих жительниц, построивших дом в предгорьях. Она живет здесь со своей семьей уже 20 лет. Женщина уточняет, что ее муж приобрел дом еще в 2003 году, его привлекла горная местность и доступная цена.
Когда мы сюда переехали, участок земли стоил дешево, потому что считался дачей. А сейчас самый дешевый участок стоит около 10 миллионов тенге", - говорит она.
Несмотря на риск землетрясений и оползней, Айман признает, что у ее семьи нет других вариантов, и даже если бы они попытались продать, не нашли бы дом с аналогичной ценой и условиями.
Летом жители предгорий сталкиваются с острой нехваткой воды, что создает значительные неудобства, говорит Айман.
Начиная с мая прекращается подача воды. В прошлом году воду давали только раз в три-четыре дня, и нам приходилось собирать одежду и мыться только тогда, когда давали воду. В предыдущие годы с мая по октябрь воды вообще не было. Мы ездили к родным в село, чтобы постирать и помыться. Я думаю, что вода - самая большая проблема здесь", - сообщила она.
Женщина также отмечает, что в летний период в санатории, где она работает, вместо холодной воды течет горячая.
Другой житель предгорных районов города, Сергей Иваненко, поддерживает ее слова. По его мнению, хаотичная застройка лишь ухудшила ситуацию с дефицитом воды. Он считает, что застраивание предгорий жилыми комплексами привело к перенаселению и непропорциональному использованию водных ресурсов.
Проблемы с водой в летнее время начались буквально 2 года назад. Стало много застроек, слишком много народу, естественно, все это влияет. Горы изначально были предназначены для дачных построек, но разрешение на строительство больших жилых комплексов привело к перенаселению предгорий. К тому же у всех дома бассейны, а растрата воды увеличивается", - отметил он.
Еще одна проблема предгорий, по словам жителей, - узкая дорога. Они жалуются, что две машины едва могут проехать, а отсутствие светофора усугубляет ситуацию.
Две машины едва могут проехать, и людям приходится уступать дорогу машине, бежать к краю дороги, светофоров нет. Пять лет назад по этим улицам ездили только жители этого района, теперь по этой дороге ездят жители и других районов", - заявила Айман.
Почему опасно строить на склонах гор
Сергей Иваненко живет в небольшом домике с огородом и говорит, что ему ничего не угрожает.
У меня маленький дачный домик, поэтому за свою безопасность я не переживаю. У меня открытый участок, деревья, насаждения, то есть сад, и ничего не упадет", - говорит он.
По словам Сергея, трагедия с оползнем 8 февраля, возможно, связана с технической проблемой - неправильно уложенной трубой. Поэтому он считает, что необходимо ужесточить контроль и сносить многоэтажные дома, чтобы снизить нагрузку на грунт и предотвратить оползни.
Почему сошел оползень? Я думаю, что это неправильная постройка, может, нет разрешения государства и стоит в неправильном месте. За 10 лет, что я здесь живу, ни разу не было, чтобы где-то что-то смыло. Я думаю, что это чисто техническая проблема. Но сейчас предгорья застраиваются и вышестоящие громоздкие здания давят на грунт", - добавил он.
После трагедии аким Медеуского района Еркебулан Оразалин заявил о планах акимата проверить законность строительства домов, которые, возможно, создавали нагрузку на гору. Также комиссия, куда вошли специалисты ДЧС, Казселезащиты, акимата города, проведет обследование склона для оценки уровня безопасности и устойчивости.
Между тем известный казахстанский архитектор Алмас Ордабаев считает, что укреплять сейчас дома на горных склонах практически невозможно. Он объяснил, что в горных "прилавках" накоплен слой мягких пород, так называемые лессовые грунты: лесс и суглинок. При землетрясении они теряют свою прочность и опасность увеличивается вдвое, а то и втрое. Поэтому, считает архитектор, единственный выход - это переезд в безопасное место.
Запрещено строительство на крутых склонах. На деле как
С 2022 года в Алматы на участках с крутизной склона более 15 градусов запрещено строительство малоэтажных многоквартирных зданий. Причиной стало то, что грунт на склонах нестабильный, есть риск оползней.
По данным акима Алматы Ерболата Досаева, с момента принятия этой нормы из выявленных 54 фактов незаконного строительства в горной местности в суды было подано 45 исков, из которых 31 уже удовлетворен в пользу города, 4 иска находятся на рассмотрении. По оставшимся 9 либо устранены замечания, либо приостановлены строительно-монтажные работы и готовятся иски в суд.
Сразу после трагедии в Тау-Самал, где из-за схода оползни погибла семья из 4 человек, жители задали вопрос акиму Алматы об устранении лазейки в законе, позволяющем строительство в предгорьях. По словам жительницы, несмотря на запрет строительства на крутых горных склонах, застройщики приобретают участки под частные дома, а фактически возводят многоквартирные дома. По ее словам, сложная ситуация сложилась в Медеуском районе, где несколько лет назад началась вырубка яблоневых садов.
На сегодняшний день таких объектов несколько только на Каменском плато. Также подсыпаются склоны, утрамбовываются для застройки. Вырубаются сады", - рассказала алматинка.
Интенсивное строительство усиливает оползни в Алматинской области
Согласно данным "Казселезащиты!, на территории Алматинской области насчитываются 195 оползнеопасных участков. В зоне воздействия оползней находятся 252 объекта.
Активизация оползневых процессов в горных районах в последние годы обусловлена как природными, так и техногенными факторами. В низкогорной и среднегорной зонах наблюдается интенсивное хаотичное строительство жилых и других объектов без соблюдения норм и требований по строительству в просадочных грунтах, устройству водопроводных сетей, подготовительные работы без учета оползневой опасности и риска схода оползней и обвалов, с подрезкой склонов, а также без учета значительной нагрузки и перегрузки склонов", - рассказали в "Казселезащите".
По их данным, оползни-гиганты объемом в несколько и даже десятков миллионов кубических метров грунта были зарегистрированы в Иле-Алатау после землетрясений 1887 и 1911 годах.
Последний раз оползень гигантского консеквентного типа был зарегистрирован в апреле 2018 года в бассейне реки Кольсай.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
14.02.2024, 21:56 108941
Люди становятся жертвами ДТП в собственных дворах Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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В Казахстане практически ежегодно во дворах жилых домов происходят жуткие аварии с участием несовершеннолетних. В результате ДТП дети получают серьезные травмы или погибают.
Придомовая территория, где зачастую располагаются детские площадки и которая по определению должна быть безопасной, нередко оказывается страшным местом.
К примеру, несколько лет назад в Павлодаре водитель сбил подростка во дворе дома, а в Астане автомобилист во время парковки наехал на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
Безответственные водители подвергают опасности не только детей, но и взрослых.
В частности, в прошлом году пьяная астанчанка насмерть сбила женщину и наехала на три машины во дворе жилого комплекса.
Стоит отметить, что еще в СССР во многих городах перед въездом во дворы жилых домов стояли знаки, которые ограничивают скорость движения машин до 5 км/час.
Действительно, во многих городах Советского Союза перед въездом во дворы жилых домов стояли знаки, ограничивающие скорость движения автомобильного транспорта до 5 км/час. Все граждане СССР знали, что и милиция, и суд, и прокуратура и партийный комитет в 99% случаев будут на стороне пешехода", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш.
По его словам, в действующих ПДД Казахстана разрешается движение транспорта в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/час.
Однако установлено, что допустимый показатель превышения скорости в стране - 10 км/час. Следовательно, водитель может безнаказанно мчаться по двору жилого дома со скоростью, например, 29 км/час, и при этом он не будет наказан, потому что, по сути своей, не нарушает ПДД", - отмечает эксперт.
Он также привел пример трагедии, которая произошла во дворе одного из домов Алматы.
В Бостандыкском районе под колесами автомашины погиб трехлетний ребенок. 23-летний водитель автомашины марки Subaru, следуя по подъездной дороге к многоэтажному дому, при совершении левого поворота на большой скорости допустил наезд на мальчика 2017 года рождения, который катался на самокате. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия", - сообщил юрист.
Кроме того, подчеркнул специалист, фиксирование нарушений установленной скорости в жилых зонах и дворовых территориях не производится, данный вопрос пока никак не урегулирован.
Как показала практика, действительно, практически во всех дворах жилых домов отсутствуют специальные камеры, которые могут выявить нарушения по установленной скорости движения ТС. Возвращаясь к ранее сказанному инциденту, в связи с отсутствием камер, которые могли действительно зафиксировать, что водитель ехал на большой скорости, основным доказательством такого явилось нахождение жильцов данного дома на улице в момент езды на большой скорости водителя. Только это помогло установить виновного, который в свою очередь был намерен уехать с места происшествия", - добавил эксперт.
В свою очередь известный юрист Сергей Уткин отметил, что, прежде чем ставить вопрос о снижении указанного предела, необходимо получить и изучить статистику ДТП во дворах и жилых зонах.
Если причиной многих ДТП или тяжести последствий была именно скорость в пределах от 5 до 20 км/ч, тогда, конечно, можно ставить вопрос о снижении. Но этот вопрос должны сначала исследовать ученые и дать соответствующие рекомендации", - заявил он.
Необходимо отметить, что подобные инциденты зачастую происходят не только в Казахстане, но и во многих странах постсоветского пространства.
К примеру, в России СМИ буквально переполнены новостями о трагедиях. В частности, недавно, в Калининграде водитель BMW снесла мальчика прямо во дворе жилого дома. А осенью прошлого года, в этом же городе машина во дворе дома насмерть сбила 3-летнего малыша, который не дожил до своего четырехлетия один день. Также в Новосибирске во дворе дома в прошлом году автомобиль сбил первоклассника. В Москве в августе прошлого года во дворе жилого дома машина сбила девочку.
Кроме того, в прошлом году в столице Беларуси Минске во дворе жилого дома ребенок попал под колеса автомобиля. Еще один случай произошел в Минске в 2022 году. Тогда во дворе под колеса автомобиля попал 11-летний мальчик.
Информационное агентство Kazakhstan Today направило запрос в Комитет административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан с просьбой уточнить, планируется ли внесение изменений в ПДД , связанных со снижением скоростного режима в жилых зонах и на придомовых территориях.
09.02.2024, 10:57 128746
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В марте казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 14 выходных и 17 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе - девять выходных и 22 рабочих дня, передает корреспондент агентства.
В марте в Казахстане отмечается два весенних праздника 8 Марта и Наурыз.
На 8 Марта казахстанцев ждет три дня отдыха (8, 9 и 10 марта) при пятидневной рабочей неделе и два дня (8 и 10 марта) - при шестидневной.
На Наурыз казахстанцы отдохнут пять дней (21, 22, 23, 24 и 25 марта) при пятидневной рабочей неделе и четыре дня (21, 22, 23 и 24 марта) - при шестидневной рабочей неделе.
06.02.2024, 11:10 143441
Казахстан оказался на шестом месте в рейтинге стран по количеству землетрясений
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в текущем году зарегистрировали уже 123 землетрясения, наибольшая магнитуда составила 7 баллов.
Это было напугавшее алматинцев землетрясение в 262 км к юго-востоку от Алматы, сообщает Ranking.kz.
По данным агентства, после серии многочисленных афтершоков страна поднялась в мировом рейтинге по количеству землетрясений сразу на 58 позиций по сравнению с 2023 годом и заняла 6-е место из 100. В прошлом году в Казахстане зарегистрировали всего 55 землетрясений, наибольшая магнитуда - 5,3 балла.
Последнее на момент формирования рейтинга землетрясение в Казахстане было зарегистрировано в Таразе 2 февраля в 02.14 по времени Астаны, его магнитуда составила 4,4 балла", - сообщает агентство.
Компания привела статистику землетрясений за различные годы в мире и в РК.
С 2000-го по 2023 год, по данным Statista, в мире зарегистрировали 42,3 тыс. землетрясений с магнитудой 5 баллов и более. За этот период больше всего землетрясений произошло в 2011-м (2,5 тыс.), 2010-м (2,4 тыс.), 2007-м (2,3 тыс.), 2021-м (2,2 тыс.) и 2009-м (2,1 тыс.). Наиболее "тихим" годом оказался 2002-й: 1,3 тыс. землетрясений. Хотя технологии, используемые для поиска источников и регистрации землетрясений, улучшились с XX века, однако возможности ученых предсказывать землетрясения по-прежнему сильно ограничены", - говорится в информации.
Непосредственно в 2023 году было зарегистрировано 1,7 тыс. землетрясений - на 0,8% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: это на 31% меньше, чем в "неспокойном" 2011 году, и в то же время на 27,7% больше, чем в "тихом" 2002-м.
В целом за 2023 год в мире зарегистрировали 15,6 тыс. землетрясений магнитудой от 4 до 8 баллов - на 1% больше, чем годом ранее (землетрясений магнитудой более 8 баллов, к счастью, вообще не наблюдалось). Чаще всего регистрировали землетрясения магнитудой 4-4,9 балла: 13,8 тыс. Землетрясений магнитудой 5-5,9 балла зарегистрировали 1,6 тыс., магнитудой 6-6,9 балла - 128, 7-7,9 балла - 19", - пишет агентство.
Самим разрушительным по числу погибших в 2023 году считается землетрясение, произошедшее в феврале в Турции и Сирии. Оно унесло жизни 62 тыс. человек. Магнитуда составила 7,5-7,8 балла. Также очень серьезными были землетрясение в Марокко магнитудой 6,8 балла в сентябре 2023 года, которое унесло жизни почти 3 тыс. человек, и землетрясение в Афганистане магнитудой 6,3 балла в октябре, в результате которого погибли почти 1,5 тыс. человек.
Что касается наибольшей магнитуды, это все то же землетрясение в Турции. Следом идут Новая Каледония (7,7 балла, погибших не было), Филиппины (7,6 балла, 3 погибших), Индонезия (7,6 балла, погибших не было) и Тонга (также 7,6 балла, погибших не было)", - пишет агентство.
В этом году больше всего землетрясений произошло в Японии: 204 случая, наибольшая магнитуда - 7,5 балла. Далее идут Мексика (180 случаев, наибольшая магнитуда - 6,1), Индонезия (169 случаев, наибольшая магнитуда - 5,6). Также землетрясения часто случались в Китае, Кыргызстане, Казахстане, на Филиппинах, в Чили, Гватемале и Перу.
С 1900 года по сегодняшний день, по данным earthquakes.zone, самое мощное в мире землетрясение - магнитудой 9,6 балла - было зарегистрировано в Чили 22 мая 1960 года. Сильные разрушения в XX-XXI веках также принесли землетрясения в США в 1964 году (9,2 балла), в Индонезии в 2004 году (9,1 балла), в Японии в 2011 году (9 баллов) и в России в 1952 году (9 баллов)", - уточняется в информации.
В Казахстане самое мощное землетрясение произошло 3 января 1911 года. Магнитуда составила 7,8 балла (23-е место среди всех стран). Землетрясение ощущалось на площади около четырех млн кв. км. По сведениям геолога К. Богдановича, в результате землетрясения погибли 452 и были ранены 740 человек, разрушено 1094 дома и 4545 юрт, также погибло около 13 тыс. голов скота.
Напомним, сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
После ЧП президент поручил проверить, на что были потрачены деньги, выделенные на систему оповещения о землетрясениях
Также стало известно, что после землетрясения в Алматы ужесточат требования к застройке.
24.01.2024, 12:28 193376
Казахстанские службы ЧС не готовы к катаклизмам - депутаты
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение в Алматы в ночь с 22 на 23 января наглядно показало неготовность служб ДЧС и местных исполнительных органов к подобным катаклизмам, считают депутаты мажилиса.
Отсутствие системы оповещения и незнание элементарных правил поведения в подобных ситуациях породило панику среди населения. Жители хаотично покидали свои дома, в том числе на лифтах. Некоторые прыгали из окон, получая травмы. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, т.к. стояли среди высотных зданий, способных обрушиться", - заявил на заседании депутат от фракции "Ақ жол" Ерлан Барлыбаев.
По его словам, первые SMS-сообщения о землетрясении начали поступать алматинцам только через 2 часа. При этом в ДЧС признали, что рассылка малоэффективна, а сирены не включали, чтобы не создавать ажиотаж.
Если сирены вызывают ажиотаж, возникает вопрос: для чего МЧС потратило более 1,1 млрд тенге на автоматизированную систему раннего оповещения? При том что система даже не "почесалась", когда штормило весь юг страны", - задается вопросом мажилисмен.
Он подчеркнул, что от систем Android и Google, на которые из бюджета не затрачено ни копейки, предупреждения пришли значительно раньше самой стихии.
Депутат также напомнил, что ранее мажилисмены знакомились с работой ДЧС и раскритиковали так называемый формальный характер каскадной системы обучения населения действиям в критической ситуации.
Массовая растерянность граждан показала отсутствие нужных навыков, как и неэффективность учений ЧС в организациях и учебных заведениях. Тогда же мы отметили удручающую ситуацию с материально-техническим оснащением НИИ сейсмологии. В 2017 году правительство вообще остановило финансирование этого НИИ и возобновило только после жесткого запроса фракции "Ак жол", - подчеркнул Барлыбаев.
Депутат также заявил, что здания сейсмостанций напоминают полуразрушенные бараки прошлого века, а зарплаты именитых сейсмологов ниже, чем у учителя средней школы.
Конечно, сейчас будут приняты какие-то меры, уже выделяются средства, но высока вероятность, что спустя год-два все вернется на круги своя, до следующего тревожного звонка. Хотелось бы ошибаться", - посетовал депутат.
В свою очередь депутат Бахытжан Базарбек заявил о важности внесения жестких и принципиальных стандартов в сфере сейсмобезопасности Алматы и других опасных территорий страны.
Вопрос, почему не сработала система оповещения, задал правительству и мажилисмен Сергей Пономарев.
Вы знаете, что сильные толчки, которые были в Алматы, ощущались и в Кыргызстане, и Узбекистане, и по Казахстану. Мы почему-то получили информацию от мировых сервисов, но только не от нашего МЧС и не от национальных операторов. Возникает такой резонный вопрос - кто должен в критической ситуации позаботиться о нас - Билл Гейтс или, может, Илон Маск? Что с нашей системой оповещения происходит не так? Почему не срабатывают каналы связи?" - обратился к правительству депутат.
Мажилисмен Екатерина Смышляева сообщила о необходимости пересмотра экстренных оповещений в случае чрезвычайных ситуаций. По ее мнению, источники информации не вовремя отработали данные, где-то, может быть, не сработала система оповещений.
Мы видим необходимость пересмотреть и ввести понимание мгновенных сообщений в случаях ЧС, которые должны быть короткими и мгновенными и рассылаться всем пользователям. По этому обязательству мы можем поработать в рамках законопроекта", - заявила Смышляева.
Она также предложила поработать с широковещательными технологиями в рассылке, которые пока используются только в пилотной версии.
Депутаты потребовали:
- выяснить причины бездействия автоматизированной системы раннего оповещения и лиц, ответственных за провал ее работы;
- пересмотреть формат обучения населения и учреждений действиям на случай землетрясения и других чрезвычайных ситуаций;
- разработать комплекс научно обоснованных мероприятий по снижению рисков для населения и города от подобной стихии;
- запретить выдачу земельных участков, исходных материалов и разрешительных документов на строительство в зонах с тектоническими разломами, а также в селе- и оползнеопасных зонах;
- запретить строительство многоэтажных (даже выше двух этажей) ЖК на горных "прилавках" Алматы;
- предоставить особый статус маслихату и акимату в виде дополнительной компетенции по разработке и утверждению правил застройки территории города;
- ввести обязательный сейсмоаудит возведенных объектов с применением виброиспытаний в рамках государственной экспертизы ПСД и повторный сейсмоаудит на стадии приемки объекта в эксплуатацию;
- ввести практику согласований материалов по предоставлению земельных участков, землеустроительных проектов, материалов госэкспертизы ПСД и градостроительной экспертизы с уполномоченными органами в сфере ЧС, сейсмическими службами и научными институтами (КазНИИСА).
В свою очередь вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек в кулуарах мажилиса сообщил, что сбоя в рассылке экстренных сообщений не было.
Была технологическая проблема, выяснять которую должны операторы связи. При этом не существует механизма, чтобы оштрафовать операторов за медленную рассылку сообщений", - заявил замглавы ведомства.
В ДЧС Алматы по поводу несработавшей системы заявили, что она принята в опытную эксплуатацию. Однако сейчас по зарубежному опыту проходит период апробации и находится в тестовом режиме. Тестирование продлится ориентировочно до конца первого полугодия.
Напомним, землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы в ночь с 22 на 23 января. При этом сейсмологи до сих пор продолжают фиксировать незначительные афтершоки. В 02.38 в Алматы ощущались подземные толчки силой 2 балла от землетрясения на территории Китая. Его эпицентр располагался в 273 км на юго-восток от Алматы. Магнитуда составила 5,5.
Подземные толчки вызвали панику в городе. Люди в спешке покидали дома и пытались выехать из города. В итоге на выездах из Алматы образовались пробки. Некоторые жители выпрыгивали из окон. В результате землетрясения пострадали 70 человек. В Алматинской области после землетрясения обнаружены трещины на 19 объектах.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?