Принято постановление главного санитарного врача РК о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболевания COVID-19

Алматы. 11 мая. Kazakhstan Today - Принято постановление главного государственного санитарного врача РК от 10 мая 2020 года № 36 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Постановлением главного государственного санитарного врача акимам, руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента поручено обеспечить изоляцию в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до двух суток всех лиц, прибывающих из-за рубежа в РК, а также лиц, прибывших из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через государственную границу РК на железнодорожном транспорте и автопереходах, за исключением правительственных делегаций РК; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в РК по приглашению Министерства иностранных дел РК; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в РК, и членов их семей; пилотов авиакомпаний и членов локомотивных бригад.

Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар. После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, лица с отрицательным результатом на COVID-19 изолируются на дому (домашний карантин) в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в карантинном стационаре согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

Сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в РК, и члены их семей, прибывающие в РК из-за рубежа, подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 и самоизоляции на дому (домашний карантин) в течение 14 суток.

Пилоты авиакомпаний, члены локомотивных бригад подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона (при возможности видеообзвона).

Лица, прибывшие из стран ЕАЭС и Республики Узбекистан через пункты пропуска через Государственную границу РК на железнодорожном транспорте и автопереходах, подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 и самоизоляции на дому (домашний карантин) в течение 12 суток;

Лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском транспорте и водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов, а также транзитные водители подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 в местах пересечения границы.

Лица, работающие вахтовым методом, демобилизованные с объектов ТОО "Тенгизшевройл", по месту прибытия подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до двух суток, лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар для лечения, лица с отрицательным результатом на COVID-19 изолируются на дому (домашний карантин) в течение 12 суток. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в карантинный стационар.

Согласно документу, главный государственный санитарный врач соответствующей территории вправе принимать решение о карантинизации пассажиров, прибывших из-за рубежа с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и мире.

В пунктах пропуска через государственную границу РК поручено обеспечить: проведение санитарно-карантинного контроля с обязательной термометрией всех лиц, прибывающих из-за рубежа (в том числе пилоты, бортпроводники, машинисты, проводники, водители, перевозчики и другие) во всех пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан; анкетирование пассажиров, членов экипажей, бортпроводников, машинистов и проводников в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан в международных аэропортах, на железнодорожном транспорте и автопереходах; обработку данных системой распознавания анкет с передачей их в Веб приложение Министерства здравоохранения Республики Казахстан в течение двух часов после прибытия рейса.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента поручено обеспечить:

1) запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

2) запрет деятельности торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

3) запрет деятельности религиозных объектов;

4) мониторинг за соблюдением режима работы требований противоэпидемического режима и проведение выборочных проверок объектов мобильными группами при акиматах;

5) лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР призывников по прибытию в воинские части;

6) проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественных мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и других объектов согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

7) проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике распространения COVID-19 среди населения.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7% в течение 7 дней обеспечить:

1) разрешение на свободный выход населения из мест проживания с обязательным ношением маски при совместных прогулках двух и более человек и соблюдением социальной дистанции;

2) разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

3) разрешение на выход во двор (группы не более 3 человек или членов одной семьи) с соблюдением социальную дистанцию;

4) разрешение въезда/выезда между регионами Республики Казахстан (авиарейсы) с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и дополнительных требований, установленных Главным государственным санитарным врачом на транспорте;

5) разрешение на въезд/выезд из населенного пункта для посещения дачи (загородного дома);

Кроме того, акимам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Национальной палате предпринимателей "Атамекен" в регионах при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7% в течение 7 дней поручено обеспечить:

1) деятельность медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

2) деятельность продовольственных рынков с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и временным ограничением режима работы с 10.00 до 17.00 согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

3) работу непродовольственных магазинов площадью до 2 тыс. квадратных метров с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, временным ограничением режима работы с 10.00 до 17.00

4) работу непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

5) работу строительных магазинов, магазинов по реализации дачного инвентаря, оптики (магазины), цветочных магазинов, зоомагазинов иных объектов, исключающих скопление и длительный и тесный контакт, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

6) работу станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных, автосалонов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

7) работу салонов красоты (по предварительной записи) с обеспечением допуска посетителей в медицинских масках и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

8) работу бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости и т.д.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

9) деятельность спортивных объектов (проведение учебно-тренировочного процесса для групп до 30 человек), а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

10) работу объектов культуры (индивидуальные и групповые репетиции до 30 человек) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

11) работу объектов по оказанию услуг населению: объекты, оказывающие типографические услуги, швейные ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды, химчистки, прачечные и иных объектов, исключающих скопление и длительный и тесный контакт с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

12) соблюдение алгоритма работы объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

13) соблюдение алгоритма работы аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

14) соблюдение алгоритма работы организаций и работников, задействованных на весенне-полевых работах согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

Также акимам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам, необходимо обеспечить:

1) деятельность государственных органов (организаций), офисов с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 12 к настоящему постановлению. При этом для 50% сотрудников сохраняется дистанционная форма работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

2) организацию санитарно-карантинного контроля на блокпостах между регионами, согласно приложению 13 к настоящему постановлению с обеспечением:

Разрешается въезд и выезд граждан для работы в организациях, возобновивших свою работу после отмены режима ЧП при наличии справки с места работы и регистрации проживания в населенном пункте по месту работы.

Разрешается въезд и выезд граждан по медицинским показаниям на территорию регионов/городов с объявленным карантином в сопровождении не более двух человек, при наличии следующих документов:

- заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения";

- письмо-приглашение от медицинской организации, расположенной в карантинной зоне с указанием диагноза и подтверждением срочности, подписанное первым руководителем и заверенное гербовой печатью;

б) разрешение на выезд и въезд отдельным категориям лиц, за исключением указанных в абзаце а) подпункта 2) пункта 6 настоящего постановления выдается местными исполнительными органами. При этом, указанные лица подлежат домашнему карантину на 14 дней по месту прибытия.

3) организацию санитарно-карантинного контроля на блокпостах внутри регионов по решению оперативных штабов и главного государственного санитарного врача на соответствующей территории;

4) карантина и соблюдения санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа;

5) усиленного санитарно-дезинфекционного режима (установка санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфекционных средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность;

6) обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта перед каждым рейсом, аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, супермаркетов, рынков, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день), перил наземных и подземных пешеходных переходов, спортивных снарядов, детских и спортивных площадок, скамеек и лавочек, банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов.

В регионах при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7% в течение 7 дней возобновится работа: дежурных групп в дошкольных организациях (по возрасту) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению 14 к настоящему постановлению; образовательных центров, кружков (по записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия), отстранение сотрудников и детей с признаками ОРВИ, а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; детских кабинетов коррекции (по предварительной записи) с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия), отстранением сотрудников и детей с признаками ОРВИ, а также с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; дистанционное обучение организаций образования, в том числе проведения всех видов оценки знаний.

При достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7% в течение 7 дней будет разрешен въезд/выезд между регионами Республики Казахстан (авиарейсы) с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и дополнительных требований, установленных Главным государственным санитарным врачом на транспорте. Возобновится работа общественного транспорта с ограничениями с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и дополнительных требований согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Министерству юстиции РК в регионах при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7% в течение 7 дней поручено обеспечить работу центров обслуживания населения с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Также возобновят работу банки второго уровня с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе государственной охраны, Пограничной службе Комитета национальной безопасности поручено обеспечить по прибытии в воинские части изоляцию на 14 суток молодого пополнения их разобщение по регионам призыва.

Руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента необходимо обеспечить госпитализацию в инфекционный стационар больных с COVID-19 на срок до трех дней для обследования согласно клиническому протоколу. При бессимптомном вирусоносительстве (положительный результат ПЦР РНК SARSCoV-2, отсутствие жалоб, клинических симптомов и патологических изменений при инструментальной визуализации легких) пациент подлежит выписке по решению лечащего врача по согласованию с эпидемиологом территориального Департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Руководители международных аэропортов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента должны будут обеспечить заключительную дезинфекцию воздушных судов после прибытия из-за рубежа, в том числе обслуживающего наземного оборудования и транспорта, текущую профилактическую дезинфекцию воздушных судов после каждого регулярного и чартерного рейсов, а также текущую профилактическую дезинфекцию всех помещений терминалов аэропорта, задействованных в высадке и посадке пассажиров регулярных и чартерных рейсов.

Постановление вступило в силу с ноля часов 11 мая 2020 года.

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