Определены требования для возобновления внутренних пассажирских железнодорожных сообщений в Казахстане

Напомним, с 1-го июня возобновляются внутренние пассажирские железнодорожные сообщения в Казахстане.
Основные санитарно-карантинные требования:
- Вход в здание вокзала будет осуществляться при наличии маски и проездного билета;
- Перед входом в здание вокзала будет проводиться бесконтактная термометрия;
- Перед возобновлением работы должна быть проведена полная ревизия систем кондиционирования и замена фильтров;
- Проведение анкетирования проводниками;
- Усиление дезинфекционного режима в поездах;
- Персонал железнодорожных вокзалов и поездных составов должны носить средства индивидуальной защиты: маски и перчатки;
- Ограничение передвижения пассажиров между вагонами;
- Наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, лекарств и антисептиков;
- Провожающие в здание железнодорожного вокзала допускаться не будут.
Сообщается, что рассадка в вагонах будет производиться в стандартном режиме.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства