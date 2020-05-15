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Определены требования для возобновления внутренних пассажирских железнодорожных сообщений в Казахстане

14.05.2020, 18:08 6508
Определены требования для возобновления внутренних пассажирских железнодорожных сообщений в Казахстане
Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санитарного врача на транспорте определены основные санитарно-карантинные меры, которые должны обеспечить руководители железнодорожных вокзалов, перевозчики и организации, обслуживающие перевозочную деятельность, сообщили в Службе центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
 
Основные санитарно-карантинные требования:
 
- Вход в здание вокзала будет осуществляться при наличии маски и проездного билета;
 
- Перед входом в здание вокзала будет проводиться бесконтактная термометрия;
 
- Перед возобновлением работы должна быть проведена полная ревизия систем кондиционирования и замена фильтров;
 
- Проведение анкетирования проводниками;
 
- Усиление дезинфекционного режима в поездах;
 
- Персонал железнодорожных вокзалов и поездных составов должны носить средства индивидуальной защиты: маски и перчатки;
 
- Ограничение передвижения пассажиров между вагонами;
 
- Наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, лекарств и антисептиков;
 
- Провожающие в здание железнодорожного вокзала допускаться не будут.
 
Сообщается, что рассадка в вагонах будет производиться в стандартном режиме.
 

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