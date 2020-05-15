Определены требования для возобновления внутренних пассажирских железнодорожных сообщений в Казахстане

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Постановлением главного государственного санитарного врача на транспорте определены основные санитарно-карантинные меры, которые должны обеспечить руководители железнодорожных вокзалов, перевозчики и организации, обслуживающие перевозочную деятельность, сообщили в Службе центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Основные санитарно-карантинные требования:

- Вход в здание вокзала будет осуществляться при наличии маски и проездного билета;

- Перед входом в здание вокзала будет проводиться бесконтактная термометрия;

- Перед возобновлением работы должна быть проведена полная ревизия систем кондиционирования и замена фильтров;

- Проведение анкетирования проводниками;

- Усиление дезинфекционного режима в поездах;

- Персонал железнодорожных вокзалов и поездных составов должны носить средства индивидуальной защиты: маски и перчатки;

- Ограничение передвижения пассажиров между вагонами;

- Наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, лекарств и антисептиков;

- Провожающие в здание железнодорожного вокзала допускаться не будут.

Сообщается, что рассадка в вагонах будет производиться в стандартном режиме.

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