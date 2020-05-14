Когда в Казахстане заработают гостиницы, кафе и поезда

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова принят ряд решений по дальнейшему восстановлению сфер экономики, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы премьер-министра, с 13 мая 2020 года возобновляются внутренние авиарейсы с городами Шымкент, Актау, Уральск, Жезказган, Балхаш, Урджар и Зайсан.

C 18 мая будет разрешена деятельность: гостиничных комплексов и объектов общественного питания вместимостью до 30 посадочных мест. Также смогут открыться объекты общественного питания, функционирующие на открытом воздухе с летними площадками, в соответствии с санитарными требованиями.

Кроме того, с 18 мая возобновляется работа объектов религиозного поклонения с соблюдением санитарных норм, при заполнении не более 30% от общей полезной площади.

Вместе с тем с 1 июня планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом соблюдения требований главного государственного санитарного врача на транспорте. Продажа билетов начнется с 15 мая 2020 года.

Напомним, в Казахстане 11 мая был снят режим ЧП, введенный 16 марта в связи с пандемией коронавируса. Вместе с тем, как сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев, карантинные ограничения будут сниматься постепенно

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