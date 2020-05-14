Система Orphus

Когда в Казахстане заработают гостиницы, кафе и поезда

13.05.2020, 18:42 30646
Когда в Казахстане заработают гостиницы, кафе и поезда
Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова принят ряд решений по дальнейшему восстановлению сфер экономики, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы премьер-министра, с 13 мая 2020 года возобновляются внутренние авиарейсы с городами Шымкент, Актау, Уральск, Жезказган, Балхаш, Урджар и Зайсан.
 
C 18 мая будет разрешена деятельность: гостиничных комплексов и объектов общественного питания вместимостью до 30 посадочных мест. Также смогут открыться объекты общественного питания, функционирующие на открытом воздухе с летними площадками, в соответствии с санитарными требованиями.
 
Кроме того, с 18 мая возобновляется работа объектов религиозного поклонения с соблюдением санитарных норм, при заполнении не более 30% от общей полезной площади.
 
Вместе с тем с 1 июня планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом соблюдения требований главного государственного санитарного врача на транспорте. Продажа билетов начнется с 15 мая 2020 года.
 
Напомним, в Казахстане 11 мая был снят режим ЧП, введенный 16 марта в связи с пандемией коронавируса. Вместе с тем, как сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев, карантинные ограничения будут сниматься постепенно.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая