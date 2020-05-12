Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заключительного заседания Госкомиссии по чрезвычайному положению сообщил о том, какие карантинные ограничения продолжают действовать в Казахстане после снятия режима ЧП.

Сегодня чрезвычайное положение во всей стране отменено. Однако в некоторых регионах сохраняется угроза распространения вируса, пандемия все еще не закончена. Поэтому карантинные ограничения будут отменяться постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе", - сказал глава государства.

Он отметил, что предприятия постепенно открываются, более 1,1 млн человек уже трудоустроены.

Начиная с сегодняшнего дня, по всей стране будут открыты магазины, салоны красоты, образовательные центры и другие объекты. Откроются парки", - уточнил Токаев.

Также, по его словам, возобновляется работа авиаперевозчиков. Ранее были открыты аэропорты в шести городах, теперь откроются еще семь.

Многие ограничения сняты. Тем не менее важно соблюдать меры предосторожности в повседневной жизни. Правительству необходимо разработать и внедрить новые санитарные правила, в соответствии с которыми будут работать малые, средние и крупные компании. Соблюдение социальной дистанции и ношение масок в общественных местах должно стать нормой", - подчеркнул президент.

Также он сообщил, что сохраняются блокпосты между регионами. Работа общественного транспорта тоже пока остается в ограниченном режиме.

Кроме того, глава государства рекомендовал компаниям по возможности сохранить удаленный режим работы. Также на удаленной работе остаются 50% служащих.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что возможно повторное распространение коронавируса. На этот случай правительство разработает четкий план действий в чрезвычайных ситуациях.

По словам главы государства, Госкомиссия по обеспечению режима ЧП продолжит работу в другом качестве.

Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП проделала большую работу. Около 500 решений было принято и реализовано для защиты здоровья населения, увеличения доходов и поддержки бизнеса. Теперь комиссия по ЧП будет преобразована в государственную комиссию по восстановлению экономического роста", - проинформировал президент.

Как подчеркнул глава государства, важнейшим направлением стратегического плана страны станут преобразования системы государственного управления.

Успешно реализованный удаленный формат работы показал востребованность и адекватность применения современных технологий при принятии важных государственных решений. Предлагаю в качестве устоявшегося новшества максимально проводить совещания и заседания правительства, министерств, акиматов в дистанционном формате", - сказал он.

Также Токаев указал не необходимость исключить ненужные процедуры, согласования, совещания, пустую трату времени и средств. "Эта практика изжила себя. Решения нужно принимать быстро, и, самое главное, выполнять их", - подчеркнул президент.

По его мнению, следует переосмыслить суть концепции электронного правительства, полностью вывести в режим онлайн операции по получению консультаций, справок, подачи заявлений, а язык egov сделать простым и понятным для населения. Общение между бизнесом и государством полностью перейдет в цифровой формат и станет бесконтактным. Для этого будет завершена оцифровка всего процесса получения государственных услуг и мер поддержки.

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