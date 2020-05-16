В КНБ определили порядок пересечения госграницы Казахстана

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности РК опубликовад порядок пересечения Государственной границы Республики Казахстан с 11 мая 2020 года на период карантинных ограничений, передает Kazakhstan Today.

1. До улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации временно ограничено пересечение Государственной границы Республики Казахстан гражданами Республики Казахстан и иностранцами (лицами без гражданства), за исключением:

1) персонала дипломатической службы страны и иностранных государств;

2) членов официальных делегаций, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

3) граждан Республики Казахстан, являющихся сотрудниками международных организаций, членами которых является Республика Казахстан, дислоцирующихся на территории иностранных государств - при подтверждении статуса сотрудника;

4) членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов и лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, операциях по приему, сдаче и сопровождению грузов, поездов, осуществляющих перевозку грузов в международном сообщении;

5) иностранцев, являющихся сотрудниками казахстанских авиакомпаний, при подтверждении статуса;

6) членов семей иностранцев, являющихся сотрудниками казахстанских авиакомпаний (при условии подтверждения факта родственных связей - супруг (супруга) и их дети), но не более 1 раза в 30 суток, с соблюдением санитарно-карантинных правил;

7) обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств для выполнения служебных обязанностей - при наличии заверенного именного списка работников;

8) граждан Российской Федерации, входящих в состав воинских формирований, подразделений и предприятий промышленности, дислоцирующихся на арендуемых у Республики Казахстан территориях и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети) при подтверждении принадлежности к воинскому формированию (подразделению, предприятию промышленности) и родственных связей;

9) граждан Российской Федерации и членов их семей на территорию комплекса "Байконур" и города Байконыр - при обязательном предъявлении документа/документов, подтверждающих действительность работы/службы в государственных органах и иных организациях, функционирующих на комплексе "Байконур", а также имеющих постоянную или временную регистрацию в городе Байконыре;

10) сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи Республики Казахстан и иностранных государств, при подтверждении статуса;

11) граждан Республики Казахстан (лиц без гражданства, документированных Республикой Казахстан удостоверением лица без гражданства), ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;

12) граждан Республики Казахстан, при выезде из Республики Казахстан на постоянное место жительство в другое государство и/или имеющих иммиграционные визы;

13) граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения (в сопровождении не более двух взрослых человек), при наличии следующих документов:

- заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения";

- письмо-приглашение от зарубежной медицинской организации на лечение, с нотариально засвидетельствованным переводом;

14) граждан Республики Казахстан с видами на жительство иностранных государств, либо имеющих разрешение на временное пребывание на их территории - не более 1 раза в 30 суток;

15) иностранцев, ранее вылетевших из аэропортов Республики Казахстан на отдых по туристическим путевкам и возвращающихся после отдыха в аэропорты Республики Казахстан с целью дальнейшего выезда в страну своего гражданства автомобильным транспортом, при условии их вывоза по согласованию и при содействии посольств этих государств;

16) иностранцев, прибывающих в Республику Казахстан через воздушные пункты пропуска для дальнейшего вылета или убытия через автомобильные пункты пропуска в страну гражданства, по обращению Посольства и консульских учреждений своих государств после проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий;

17) лиц, следующих на похороны членов семьи и близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лиц, сопровождающих к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;

18) лиц, следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании;

19) иностранцев (лиц без гражданства, документированных иностранным государством удостоверением лица без гражданства), ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны;

20) иностранцев (лиц без гражданства), имеющих виды на жительство (статус оралмана) на территории Республики Казахстан и члены их семей (супруг, супруга, их родители и дети) - не более 1 раза в 30 суток;

21) иностранцев (лиц без гражданства), являющихся членами семей граждан Республики Казахстан - при условии подтверждения факта родственных связей (супруг (супруга), их родители и дети) - не более 1 раза в 30 суток;

22) граждан Республики Казахстан, являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями иностранцев - только для выезда в страну гражданства члена семьи, не более 1 раза в 30 суток;

23) граждан Республики Казахстан, проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, при наличии подтверждающих документов заграничного учебного заведения;

24) водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки (не более двух водителей на одно грузовое транспортное средство), при наличии водительских удостоверений соответствующей категории;

25) водителей, осуществляющих перевозку лиц, которым в соответствии с настоящим порядком разрешено пересечение Государственной границы Республики Казахстан и эвакуационные рейсы;

26) иностранцев - сотрудников (специалистов) компаний, имеющих социальную значимость, согласно списку, утверждаемому специально созданной Межведомственной комиссией под председательством заместителя премьер-министра Республики Казахстан для каждого отдельного случая;

27) лиц, осуществляющих поставку автомобильного и специального транспорта в рамках заключенных контрактов согласно списку, утверждаемому специально созданной Межведомственной комиссией под председательством заместителя премьер-министра Республики Казахстан для каждого отдельного случая.

2. В морских портах Актау и Курык запрещается перевозка пассажиров, за исключением водителей грузовых автотранспортных средств, граждан Республики Казахстан, возвращающихся в Республику Казахстан и их личного автотранспорта. Перевалка грузов через морские порты должна осуществляться строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Выход экипажа с судов запрещается.

3. Совместно с заинтересованными государственными органами разрешается осуществлять пропуск через границу воздушных судов и наземной техники, задействованных в рамках пусковых кампаний с космодрома "Байконур" и мероприятий по поиску и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объектов - при условии оформления установленным порядком разрешений государственных органов Республики Казахстан на пересечение Государственной границы и пребывания на территории Республики Казахстан.

4. Для въезда на территорию Республики Казахстан иностранцев (лиц без гражданства), указанных в подпунктах 5, 6, 15, 20, 21, 25, 26 пункта 1 настоящего Порядка, кроме документов на право въезда в Республику Казахстан требуется наличие справки о прохождении ПЦР-теста (полимеразная цепная реакция) с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию CОVІD-19, проверку которой осуществляют специалисты санитарно-карантинных пунктов пропуска.

5. Разрешить Министерству иностранных дел по согласованию (в том числе в рабочем порядке) с Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Министерством внутренних дел Республики Казахстан, Министерством здравоохранения Республики Казахстан, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан при официальном обращении дипломатических служб иностранных государств определять целесообразность и возможность транзитного следования через Республику Казахстан в страну своего гражданства.

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