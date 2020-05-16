В Казахстане внесли ряд изменений в правила поступления на госслужбу

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане внесли ряд изменений в правила поступления на государственную службу, передает Kazakhstan Today.

Для облегчения процесса поступления на государственную службу для наших граждан и максимально прозрачного проведения конкурсов по инициативе нашего агентства внесен ряд изменений в правила поступления на государственную службу", - сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова в Facebook .

По ее информации, по действующим правилам кандидаты могут при необходимости участвовать в конкурсах, не выходя из дома. Для этого предоставлена возможность подать документы по электронной почте, таким образом отпала необходимость приносить бумажные версии документов в госорган, как это требовалось ранее.

Кроме того, чтобы пройти собеседование теперь не требуется личная явка кандидата в государственный орган. Так, согласно поправкам, собеседование может быть проведено посредством дистанционных средств видеосвязи.

Ранее для участия в конкурсе кандидатам для поступления на госслужбу необходимо было подготовить перечень документов вне зависимости от того, будет ли признан кандидат по итогам конкурса победителем или нет. Теперь же кандидаты для участия в конкурсе к своему заявлению прилагают всего два документа: копию диплома и копию послужного списка. Остальные требуемые документы сдает только тот кандидат, который получил положительное решение конкурсной комиссии.

Агентством были приняты поправки, направленные на дальнейшее повышение прозрачности конкурсных процедур. Так, последними поправками значительно расширен круг потенциальных наблюдателей, которые могут принять участие в конкурсе. Ранее в круг наблюдателей входили депутаты, представители СМИ, общественных объединений, политических партий, служащие агентства и иных госорганов. Теперь же наблюдателем может выступить каждый совершеннолетний дееспособный гражданин. Это дает кандидатам возможность пригласить на собеседование своего наблюдателя, предварительно уведомив об этом секретаря конкурсной комиссии", - подчеркнула Жаилганова.

Кроме того, ранее решение комиссии принималось путем голосования. Так, некоторые члены комиссии могли проголосовать за кандидата, который набрал общую сумму баллов по оценкам членов конкурсной комиссии меньше других кандидатов. Последними поправками члены комиссии больше не выбирают кандидата на должность путем голосования. По решению конкурсной комиссии вакантную должность может занять кандидат, набравший наибольшую сумму баллов. При этом баллы выставляются с учетом правильности и полноты ответов кандидата, оценки за его эссе, его опыта, образования и коммуникативных навыков, критериев, предъявляемых в зависимости от специфики должности.

Стоит отметить, что собеседование не является единственным замером при выборе победителя конкурса.

До конкурса кандидаты сдают тестирование на знание госязыка и законодательства, а также оценку личных качеств. А кандидаты на руководящие должности корпуса "Б" (от должности руководителя управления и выше), помимо этого, сдают эссе. Кроме того, члены конкурсной комиссии для выбора наилучшего кандидата с соответствующими навыками работы и компетенциями в зависимости от специфики должности могут объявить дополнительные инструменты отбора", - сказала глава агентства.

Все конкурсы на занятие вакантных административных государственных должностей корпуса "Б" должны проходить строго в соответствии с указанными требованиями механизмов отбора.

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