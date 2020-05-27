Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Нацсовета общественного доверия, передает Kazakhstan Today.

Завтра, 27 мая, в 11.00, глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в 3-м заседании Национального совета общественного доверия, которое пройдет в онлайн-формате. Повестка предстоящего мероприятия посвящена развитию человеческого капитала, в частности, вопросам образования и здравоохранения", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире в Фейсбуке на странице @AkordaPress пресс-службы президента.

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