Президент поручил создать Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий

Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал обращение по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые соотечественники! Политические репрессии 20-50-х годов XX века – печальная страница в истории нашего народа. С обретением Независимости Казахстан на государственном уровне принял меры по увековечиванию памяти жертв этой трагедии. В 1993 году принят закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий". В 1997 году указом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева 31 мая объявлено Днем памяти жертв политических репрессий. Все мы помним, какой колоссальный урон нанес "большой террор" народам, проживавшим на территории советского государства. За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше пяти миллионов человек со всех уголков Советского Союза. Через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны", - сказал президент.

Он отметил, что в числе невинно осужденных такие видные государственные и политические деятели, как А. Бокейхан, А. Байтурсынулы, М. Тынышпаев, М. Дулатулы, Т. Рыскулов, М. Жумабаев, С. Сейфуллин, И. Жансугуров, Б. Майлин, С. Асфендияров и многие другие.

Скорбным символом жестокости и цинизма тех лет стал Акмолинский лагерь жен изменников родины (АЛЖИР), куда этапировали близких родственников, жен и детей политических заключенных.

Сегодня мы с горечью вспоминаем и тех, кто погиб от голода в годы коллективизации либо был вынужден покинуть свою родину. Эта беда постигла около трех миллионов человек. Память о колоссальных человеческих жертвах и жестоком драматизме тех лет оставила трагический след в сердце каждого казахстанца. Для многих народов, пострадавших от тоталитаризма, казахская земля стала настоящим домом. Мужество и терпение наших предков позволили достойно пройти тяжелейшие испытания и сплотиться в единую нацию", - отметил глава государства.

Установленные сегодня в регионах республики монументы "Казак халкына мын алгыс" свидетельствуют о проявлении благодарности гуманизму и мудрости казахского народа.

Для завершения работы по восстановлению исторической справедливости мною поручено создать Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Бережно храня память о несправедливо осужденных, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого остается наша Независимость. В этот печальный день долг каждого из нас - отдать дань уважения всем, кто безвинно пострадал в одной из самых жестоких трагедий прошлого столетия", - сказал Токаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства