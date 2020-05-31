В Акмолинской области выпущен сборник о жертвах политических репрессий

Кокшетау. 30 мая. Kazakhstan Today - Государственный областной архив выпустил сборник о жертвах политических репрессий. 75 неопубликованных документов размещены в четырех разделах книги, сообщает управление внутренней политики региона, передает Kazakhstan Today.

Эти ценные документы, подтверждающие трагические события ХХ века, сегодня доступны для историков и исследователей региона.

В первом разделе опубликованы документы фондов уездных революционных комитетов, исполнительных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов за 20-е годы ХХ века, свидетельствующие о политических репрессиях со стороны большевиков по социальному признаку, в отношении интеллигенции, крестьянства, священнослужителей, предпринимателей, кулаков и баев, зажиточных крестьян и др. Особенно полно отражен период репрессий в отношении крестьянства. В этом разделе также опубликованы архивные документы, рассказывающие о политике репрессий в отношении священнослужителей и религиозных храмов.

Во втором разделе собраны многочисленные документы в отношении репрессий целых народов из родных мест. В справках и отчетах местных партийных, комсомольских и советских органов имеются сведения о приеме, расселении, хозяйственном устройстве, трудовом использовании депортированных", - отметила руководитель отдела государственного архива области Назира Исенова.

Архивным документам и сведениям о сталинских репрессиях 30-50-х годов ХХ века посвящен третий раздел "Сталинские репрессии. В документах прослеживается вся несостоятельность и абсурдность обвинений, страшная судьба людей, попавших в жернова репрессий.

В последнем разделе имеются архивные документы, являющиеся ценными свидетельствами о жизни репрессированных. В воспоминаниях, письмах, мемуарах, дневниках репрессированных, воспоминаниях их близких отражаются трагические судьбы, личные переживания и страдания людей. Этот интереснейший пласт документов содержится в фондах личного происхождения граждан, коллекциях документов. Так, например, в облгосархиве была создана "Коллекция документов о жертвах политических репрессий 1930-1940-х годов и их родственниках", содержащая уникальные документы, фотоснимки.

К слову, книга также предназначена для широкого круга читателей.

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