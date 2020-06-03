Надыров назначен руководителем управления общественного здоровья города Алматы

Алматы. 2 июня. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев назначил руководителя управления общественного здоровья города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя управления общественного здоровья назначен Надыров Камалжан Талгатович", - сообщает пресс-служба акима Алматы.

До нынешнего назначения он занимал пост вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

Камалжан Надыров родился 27 февраля 1983 года. Имеет два высших образования: закончил Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова по специальности "лечебное дело", Университет "Туран" по специальности "экономист". Магистр общественного здравоохранения. Кроме того, окончил высшую школу бизнеса Назарбаев Университета (Execuitive MBA). Обучался в Duke University The Fuqua School of Business (США), Parkway College (Сингапур).

Трудовую деятельность начал в 2007 году врачом-интерном, клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора Научного центра урологии имени Джарбусынова.

С 2014 года работал заместителем директора департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения. В 2015-2017 годы занимал должность директора Республиканского диагностического центра (филиал University Medical Center).

С 2017-2019 годы являлся руководителем управления общественного здравоохранения города Астаны.

В марте 2019 года назначен на должность вице-министра здравоохранения РК.

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