Министр цифрового развития рассказал о влиянии оборудования 5G на здоровье

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев рассказал о влиянии оборудования 5G на здоровье, передает Kazakhstan Today.

Что касается влияния сотовых антенн на здоровье людей и каким образом, я хотел бы сказать, что ни одна антенна не ставится без разрешения соответствующего органа, называемого санэпидемнадзор. Для каждой базовой станции соответствующий санитарный паспорт выдается в случае если никоим образом не влияет на здоровье людей", - сказал Аскар Жумагалиев, отметив, что антенны оборудуются согласно соответствующим требованиям при наличии обязательной санитарной зоны, поэтому жильцам нечего волноваться.

Он напомнил, что была произведена установка оборудования 5G в пилотном режиме в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте. Работа оборудования 5G продемонстрировала возможность передачи Интернета на очень высоких скоростях - до 1 гигабита в секунду.

Выделение денег из бюджета не предполагается, потому что развитие сетей телекоммуникаций осуществляется за счет средств операторов связи, отметил министр.

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