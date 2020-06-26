На пленарном заседании сената избрали новых судей Верховного суда

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - На пленарном заседании сената по представлению президента Республики Казахстан избрали новых судей Верховного суда Назгуль Рахметуллину и Аслана Тукиева, передает Kazakhstan Today.

Вновь избранные судьи принесли присягу", - сообщили в сенате.

Кроме того, палата приняла закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" и закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет". Данный закон будет способствовать дальнейшему восстановлению экономического роста. Поправки позволят государству оказать поддержку субъектам предпринимательства и населению, что положительным образом скажется на деловой активности и благосостоянии граждан.

Депутаты сената также приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста". Изменения позволят завершить работу с конвертацией долгов по займам в валюте, оформленных до 1 января 2016 года. Регламентированы и вопросы эффективного регулирования деятельности небанковских организаций, включая платёжные системы, в целях снижения рисков отмывания денег, вывода капитала из страны и противодействия теневой экономике.

Принят на заключительной сессии и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности". Закон разработан для дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере с учётом международной практики, повышения качества путём установления прозрачных требований по проведению контроля качества и аттестации аудиторов.

Сенатом также утверждён закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственной службы". Документ предусматривает ряд существенных изменений, в том числе распространение сферы применения программы "С дипломом в село", оптимизацию конкурсных процессов.

Депутаты одобрили и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения доступности Интернета в сельских населенных пунктах". Документ предусматривает упрощённый порядок предоставления земельных участков под строительство антенно-мачтовых сооружений или опор для оборудования сотовой и спутниковой связи, что повысит эффективность деятельности операторов и увеличит количество пользователей скоростным интернетом в сельской местности.

Сенат также принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса". Ожидается совершенствование механизмов контроля за деятельностью букмекерских контор и тотализаторов.

Сегодня же депутатами одобрен в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции". Документ предполагает введение дополнительных мер по системному предупреждению коррупционных проявлений.

Председатель сената Маулен Ашимбаев подвёл итоги работы палаты, проделанной в рамках прошедшей сессии.

Этот период был непростым для нашей страны. Вместе с остальным миром мы также сталкиваемся с новыми вызовами. В то же время под руководством президента Казахстана принимаются комплексные меры по восстановлению экономики страны и повышению благосостояния граждан. Сенат, в свою очередь, обеспечивает законодательную поддержку этих инициатив и стратегической политики государства", - сказал Ашимбаев.

Спикер сената выразил благодарность депутатам за плодотворную работу по реализации задач, поставленных главой государства.

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