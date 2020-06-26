Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам регулирования цифровых технологий

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий", сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, 11 июня сенат парламента Казахстана в двух чтениях принял закон . Его задачами являются определение уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных и его основные функции; регулирование общественных отношений, связанных с применением цифровых технологий и создание условий при реализации проектов в области информационно-коммуникационных технологий; установление правовой основы для создания и функционирования национальной системы видеомониторинга.

Принятие закона позволит обеспечить усиление законодательных гарантий по защите персональных данных граждан; разграничение функций уполномоченных органов в сфере индустриальной, инновационной, внешнеторговой деятельности; законодательное определение понятия "интеллектуальный робот"; определение уполномоченного органа по реализации госполитики в отрасли электронной промышленности и другое.

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