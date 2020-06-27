Вагапов назначен заместителем председателя Нацбанка РК

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Данияра Вагапова заместителем председателя Нацбанка РК, передает Kazakhstan Today.
Распоряжением главы государства Вагапов Данияр Валерьевич освобожден от должности заведующего государственно-правовым отделом администрации президента Республики Казахстан. Также распоряжением главы государства Вагапов Данияр Валерьевич назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба Акорды.
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