Назначен замакима Мангистауской области

Актау. 26 июня. Kazakhstan Today - Распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с администрацией президента РК, заместителем акима Мангистауской области назначен Галымжан Ниязов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", в пятницу, 26 июня, Галымжан Ниязов ушел с поста акима Актау.

Кто станет новым акимом Актау, пока неизвестно.

Напомним, что две недели назад аким Актау Галымжан Ниязов получил выговор от главы Мангистауской области Серикбая Трумова во время аппаратного совещания.

Выговор он получил за низкое качество работы по сохранению зеленого фонда областного центра, а также за несвоевременную посадку и полив зеленых насаждений. Это, как сообщили в акимате области, привело к плачевному состоянию актауской флоры.

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