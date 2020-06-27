Акимом Актау назначен Нурдаулет Килыбай

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Актау. 26 июня. Kazakhstan Today - Назначенный акимом Актау Нурдаулет Килыбай ранее занимал должность заместителя акима Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.



Как сообщает "Лада", Нурдаулет Килыбай родился в 1978 году в Бейнеу Мангистауской области.



Окончил в 1999 году Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева (инженер по организации перевозок), в 2003 - Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева (финансы и финансовое право), в 2018 - Международную школу Stafford House (США).



Трудовой путь начал в 1999 году с должности дежурного по станции Мангистауского отделения перевозок.



С 2000 по 2002 годы - приемосдатчик, старший приемосдатчик грузов по подъездным путям станции Астана.



С 2002 по 2005 годы - главный специалист, начальник отдела, помощник управляющего дирекцией магистральной сети АО "НК "КТЖ".



С февраля 2005 по июнь 2009 года - начальник отдела, начальник управления, заместитель председателя комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.



С июня 2009 по январь 2010 года - президент АО "Вокзал-сервис".



С января 2010 по октябрь 2010 год- управляющий директор по пассажирским перевозкам АО "НК "КТЖ".



С ноября 2010 по сентябрь 2011 год - председатель комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций.



С 2011 по 2012 годы - советник президента АО "НК "КТЖ", директор филиала АО "НК "КТЖ" - "Мангистауское отделение дороги".



С июня 2012 по август 2013 года - председатель комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций.



С августа 2013 по сентябрь 2015 года - управляющий директор - руководитель аппарата АО "НК "КТЖ".



С сентября 2015 по ноябрь 2017 год - исполнительный директор АО "НК "КТЖ" - президент АО "Пассажирские перевозки".



С ноября 2017 года по 2018 год - председатель правления - генеральный директор АО "Темиржолсу".



С 2018 по сегодняшний день занимал должность заместителя акима Мангистауской области.



Экс-аким Актау Галымжан Ниязов назначен заместителем акима Мангистауской области.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства