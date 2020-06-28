Токаев подписал распоряжение о присуждении премий и вручении грантов работникам СМИ

Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение "О присуждении премий, вручении грантов и объявлении благодарности президента Республики Казахстан в области средств массовой информации", передает Kazakhstan Today.

Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению благодарности президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

- присудить премии президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

Куатову Даурену Касеновичу - главному редактору газеты "Казак адебиеті" за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности главы государства;

Кыдырали Дархану Куандыкулы - председателю правления АО "Республиканская газета "Егемен Казакстан" за значительный вклад в развитие казахоязычных печатных средств массовой информации;

Сарыбаю Серику Абикенулы - директору телеканала "Жетысу" за значительный вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации;

Трухачеву Александру Владимировичу - шеф-редактору отдела аналитических программ канала "Хабар" за вклад в развитие отечественной тележурналистики;

- вручить гранты президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

Ашим Альбине - корреспонденту национального телеканала "QAZAQSTAN" за вклад в развитие казахстанского телевидения;

Мадияровой Макпал Бакытбековне - корреспонденту отдела аналитических программ телеканала "Хабар" за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана;

Нурушевой Маржан Еркимбековне - редактору-телеведущей телеканала "Semei" за вклад в эффективное информационное сопровождение региональной политики Казахстана;

Смайлову Жандосу Мейрбекулы - выпускающему редактору информационного агентства "Азаттык рухы" за вклад в продвижение информационного освещения в интернет-пространстве;

Кроме того, объявлена благодарность ряду творческих коллективов области средств массовой информации:

- творческому коллективу газеты "Ана тілі" за значительный вклад в развитие национальной прессы;

- творческому коллективу международного информационного агентства "Казинформ" за особый вклад в информационное освещение общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер;

- творческому коллективу республиканской газеты "Казахстанская правда" за значительный вклад в развитие средств массовой информации страны;

- творческому коллективу Мангистауского областного филиала национального телеканала "QAZAQSTAN" за вклад в развитие региональной журналистики.

Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Акорды.

Также, глава государства поздравил работников СМИ с профессиональным праздником на своей странице в Twitter

Поздравляю работников средств массовой информации с профессиональным праздником! Ваша деятельность в условиях глобальной нестабильности, в частности, борьбы против пандемии, приобретает особое значение", - написал Токаев.

Он поблагодарил их за полезный вклад в реализацию госполитики, направленной на трансформацию нашего общества и пожелал успехов и благополучия.

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