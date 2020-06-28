Глава государства подписал ряд законов

Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства", - сообщает пресс-служба Акорды.

Также Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении дополнений в закон Республики Казахстан "Об автомобильном транспорте" по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок".

Тексты законов публикуются в печати.

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