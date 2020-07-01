В Костанайской области продлили карантин

Костанай. 30 июня. Kazakhstan Today - Постановлением заместителя главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрия Севостьянова от 30 июня 2020 года в регионе продлены ограничительные меры в связи с распространением COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Постановление вступает в силу с 00.00 1 июля 2020 года.

Согласно документу, жителям Костанайской области, руководителям организаций и предприятий независимо от форм собственности разрешен свободный выход из мест проживания, посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров.

Жителям рекомендовано ношение масок вне мест проживания, при этом в обязательном порядке в магазинах, аптеках, организациях здравоохранения, общественном транспорте, офисах, предприятиях всех форм собственности и других объектах массового скопления людей.

Разрешен въезд в населенный пункт и выезд из него для посещения дачных участков, перемещения между населенными пунктами области.

Разрешено использование личного, служебного, общественного междугороднего автотранспорта и такси без ограничений, с обязательным ношением масок и использования кожных антисептиков водителями такси, общественного транспорта.

При появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, кашель, температура и др.) нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103 на дом.

Лицам, находящимся на домашнем карантине, нужно установить мобильное приложение "Smart QOSTANAI" с включением функции "Я на домашнем карантине.

Запрещено проведение семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий, оказание кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников.

Субъектам предпринимательства и организациям вне зависимости от форм собственности поручено строго соблюдать карантинные и ограничительные мероприятия. Работу всех действующих объектов осуществлять в усиленном санитарно-дезинфекционном режиме: обеспечить персонал индивидуальными средствами защиты (масками, перчатками); на входе и выходе из помещений, зданий установить санитайзеры; не допускать посетителей, клиентов без масок; контроль соблюдения социальной дистанции не менее 2 метров между людьми внутри и снаружи помещений; проведение влажной уборки не менее 2 раз вдень; соблюдение режима проветривания; максимально обеспечить условия для безналичного расчета за покупки и услуги (карты, приложения на телефоне).

ЦОНы переходят на оказание услуг в режиме онлайн, услуги, которые невозможно осуществлять в онлайн-режиме, осуществлять по бронированию с 10.00 до 18.00.

Салоны красоты, парикмахерские, барбершопы будут работать с 10.00 до 18.00 только по записи.

Работа объектов, реализующих товары промышленной группы разрешена до 20.00, продовольственных и непродовольственных рынков - с 10.00 до 17.00.

Также ограничивается работа объектов общественного питания, они могут работать только по принципу "доставки до клиентов" и "на вынос".

Запрещается деятельность образовательных центров, курсов подготовки и переподготовки специалистов различных отраслей, семинарских занятий, кружков, спортивных комплексов (кружков, секций и другие), за исключением тренировок на открытом воздухе группами до 20 человек.

Кроме того, запрещается проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, за исключением проведения матчей чемпионата РК по футболу ФК "Тобол" без зрителей с ограничением персонала стадионов до технического минимума.

Запрещена деятельность кинотеатров, театров, детских игровых центров и игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных, караоке баров, бильярдных, боулинг центров, тату салонов, массажных салонов, букмекерских контор, пришкольных лагерей, загородных оздоровительных детских лагерей (за исключением базы отдыха им. генерала Бакирова, лагерей "Лесная сказка", "Алтынгуль", "Болашак"), аквапарков, бассейнов, в том числе в банях и саунах, бань и саун с одновременным нахождением свыше 20 посетителей, расположенных в торгово-развлекательных центрах фуд-кортов, кинотеатров, развлекательных объектов и проведения в них культурно-массовых программ, аттракционов, фонтанов, надувных конструкций (батутов).

Приостанавливается деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности (за исключением дежурных групп).

Деятельность религиозных объектов (мечети, соборы, церкви, синагоги и др.) разрешена при условии одновременного использования не более 1/3 части площади объекта, с соблюдением социальной дистанции, режима проветривания и санитарно-дезинфекционного режима.

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