В Алматинской области волонтеров наградили благодарственными письмами Елбасы

Талдыкорган. 23 июня. Kazakhstan Today - 10 волонтеров Алматинской области, ставших самыми активными участниками республиканской акции "Biz Birgemiz", были награждены сегодня благодарственными письмами Первого Президента – Лидера нации, председателя партии "Nur Otan" Нурсултана Назарбаева, сообщили в областном акимате, передает Kazakhstan Today.

Заслуженные награды вручил первый заместитель акима области Лаззат Турлашов. В числе награжденных 10 волонтеров Жетысу: Адильбек Агзамбеков, Асель Жумалиева, Ержан Даулетбаев, Аяна Серикова, Мади Шакенов, Аймарал Даулетбек, Молдир Маулит, Абай Ханатканов, Назерке Болатбекова, Жазель Дакубаева. Все они проявили активность в оказании помощи социально уязвимым категориям людей. Больше двух месяцев молодые люди развозили продукты питания, лекарства и средства защиты нуждающимся.

Все, что вы сейчас делаете – это бесценно. Особенно сейчас, в это трудное время борьбы с мировой пандемией. Ваш труд не остался и не останется без внимания. Ваши добрые сердца помогут вам быть счастливыми", - сказал Лаззат Турлашов.

В свою очередь волонтеры поблагодарили Елбасы и руководство области за оказанные внимание и поддержку.

Напомним, в рамках республиканской акции "Biz Birgemiz" с 19 марта по 17 июня текущего года региональными и территориальными филиалами партии, активистами и волонтерами молодежного крыла "Jas Otan" в рамках проектов "Бакытты отбасы", "Ардагерлерді ардактайык", "Кедергісіз келешек" была помощь оказана около 25 тысячам человек. Были приобретены продуктовые наборы, предметы личной гигиены, антисептические средства, медицинские маски на общую сумму 253,83 млн тенге.

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