Токаев поручил создать спецкомиссию по исправлению ошибок в борьбе с пандемией

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе расширенного совещания правительства поручил создать спецкомиссию по исправлению ошибок в борьбе с пандемией, передает Kazakhstan Today.

Важная задача - обеспечить полное медицинское обслуживание и доступ к основным лекарственным средствам. Министерство здравоохранения допустило ряд серьезных ошибок в управлении. Большинство акимов не выполняли свою работу должным образом, правительство не контролировало ее", - цитирует Токаева пресс-служба главы государства в Twitter.

Он поручил создать специальную комиссию для выявления ошибок и упущений.

Эта комиссия не должна вмешиваться в текущую совместную работу, но должна провести инспекцию и дать мне рекомендации", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что в результате допущенный нарушений теперь "приходится иметь дело с нехваткой лекарств и искусственным ростом их цен".

Необходимо немедленно разрешить эту ситуацию и обеспечить лекарствами весь регион. Работа в процессе. Теперь нам нужен результат", - сказал Токаев.

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