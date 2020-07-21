В Акмолинской области заработал первый сервисный сельский акимат

Сервисная" модель работы госорганов постепенно внедряется не только в городах и районах, но и сельских округах области. Считаем, что оперативное оказание государственных услуг и консультаций должно быть доступно каждому жителю нашего региона. В целом по области уже функционируют 16 сервисных акиматов в городах и районах. Таким образом, активно исполняется поручение главы государства о реализации Концепции "Слышащего Государства". Наряду с этим в целях реализации транспарентности деятельности госаппарата действует Интерактивная карта открытых бюджетов, создаются проектные офисы "Адалдык аланы" в различных госструктурах, проводятся специальные мониторинги во всех сферах деятельности и другие меры", - рассказал в ходе мероприятия Мурат Тюлеубаев.
Как отметил Галымжан Абдыкаликов, эффективность государственного управления невозможна без соблюдения принципов открытости, прозрачности, подотчетности перед населением.
Доверие общества и выстраивание конструктивного диалога с ним должны стать ключевой составляющей в деятельности каждого госоргана. В этом контексте, переход местных исполнительных органов на "сервисный" формат работы является свидетельством готовности установления обратной связи государства с народом", - сказал Абдыкаликов.
Следует отметить, что кабинет руководителя Красноярского сельского округа Нурлана Айсина также расположился на первом этаже здания акимата, что стало еще одним шагом к обеспечению доступности госоргана для населения.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства