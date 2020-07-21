В Акмолинской области заработал первый сервисный сельский акимат

Кокшетау. 20 июля. Kazakhstan Today - В селе Красный Яр начал работу первый в Акмолинском регионе "Сервисный акимат" сельского уровня. Его открытие прошло с участием руководителя территориального департамента по противодействию коррупции Мурата Тюлеубаева и заместителя акима области Галымжана Абдыкаликова, сообщили в управлении внутренней политики региона, передает Kazakhstan Today.

Сервисная" модель работы госорганов постепенно внедряется не только в городах и районах, но и сельских округах области. Считаем, что оперативное оказание государственных услуг и консультаций должно быть доступно каждому жителю нашего региона. В целом по области уже функционируют 16 сервисных акиматов в городах и районах. Таким образом, активно исполняется поручение главы государства о реализации Концепции "Слышащего Государства". Наряду с этим в целях реализации транспарентности деятельности госаппарата действует Интерактивная карта открытых бюджетов, создаются проектные офисы "Адалдык аланы" в различных госструктурах, проводятся специальные мониторинги во всех сферах деятельности и другие меры", - рассказал в ходе мероприятия Мурат Тюлеубаев.

Как отметил Галымжан Абдыкаликов, эффективность государственного управления невозможна без соблюдения принципов открытости, прозрачности, подотчетности перед населением.

Доверие общества и выстраивание конструктивного диалога с ним должны стать ключевой составляющей в деятельности каждого госоргана. В этом контексте, переход местных исполнительных органов на "сервисный" формат работы является свидетельством готовности установления обратной связи государства с народом", - сказал Абдыкаликов.

Следует отметить, что кабинет руководителя Красноярского сельского округа Нурлана Айсина также расположился на первом этаже здания акимата, что стало еще одним шагом к обеспечению доступности госоргана для населения.

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