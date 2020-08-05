Третья миротворческая рота Минобороны Казахстана вернулась из Ливана

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - Сегодня после восьми месяцев службы в Ливанской Республике на Родину вернулась третья миротворческая рота, передает Kazakhstan Today.

Третий состав миротворческого подразделения Казахстана в Ливане на протяжении восьми месяцев добросовестно выполнял задачи по поддержанию мира и безопасности в регионе. На их период выполнения миссии выпало осложнение военно-политической, экономической обстановки в стране пребывания, стремительное распространение в мире коронавирусной инфекции, но с поставленной задачей наши военнослужащие справились, заявили в пресс-службе Минобороны РК.

Военнослужащих встречали командование десантно-штурмовых войск, командиры воинских частей и личный состав казахстанского миротворческого полка.

Выполнение миротворческой миссии контингентом Вооруженных сил РК имеет огромное значение для укрепления авторитета нашей страны в мировом сообществе. Вы показали высокий уровень боевой подготовки и достойно выполнили свой долг", - отметил первый заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками - начальник штаба полковник Бауыржан Артыков.

Он выразил уверенность в том, что "новый, четвертый контингент миротворцев, будет также высоко нести имя военнослужащих Вооруженных сил Казахстана".

В пресс-службе также сообщили, что казахстанские воины в составе индийского миротворческого батальона зарекомендовали себя как ответственные специалисты своего дела. Руководство миссии, зарубежные коллеги и наблюдатели подтверждают высокую оценку профессиональной деятельности и заслуженный авторитет в мировом сообществе.

Участие Республики Казахстан в миротворческой деятельности ООН является одной из значимых сфер внешнеполитической деятельности на международной арене.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства