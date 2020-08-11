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Токаев поздравил Лукашенко по случаю его переизбрания на пост президента Беларуси

10.08.2020, 13:54 5212
Токаев поздравил Лукашенко по случаю его переизбрания на пост президента Беларуси
Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост президента Беларуси, передает Kazakhstan Today.
 
Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Александра Лукашенко и переизбранием на пост президента Республики Беларусь, сообщила пресс-служба Акорды.
 

Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси", – говорится в телеграмме.

 
Глава государства высказал уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Беларусью будет и впредь успешно развиваться на благо народов двух государств.
 
Президент Казахстана пожелал Александру Лукашенко полной реализации всех намеченных планов на посту главы Республики Беларусь, а белорусскому народу - мира, стабильности, взаимопонимания и процветания.
 

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