ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов

Минск. 10 августа. Kazakhstan Today - ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов президента Беларуси: у действующего главы государства Александра Лукашенко 80,23% голосов, передает Kazakhstan Today.

По предварительным данным ЦИК, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, Андрея Дмитриева - 1,04%, Сергея Черечня - 1,13%, против всех - 6,02%, сообщает БЕЛТА

Они буквально получались в ручном режиме в силу того, что Центральная комиссия, по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое, в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты. Мы приняли их только сейчас, буквально накануне этого брифинга", - сказала председатель ЦИК Лидия Ермошина. В связи с этим единственный результат, который объявляла вчера глава Центризбиркома, - по закрытым участкам, образованным в больницах, воинских частях. Кроме того, были объявлены результаты по некоторым районам.

По предварительным данным ЦИК, участие в выборах приняли 5 798 908 человек, или 84,23% избирателей, включенных в списки.

За Александра Лукашенко проголосовали 4 652 423 человека, за Андрея Дмитриева - 60 543, за Анну Канопацкую - 97 926, за Светлану Тихановскую - 574 312, Сергея Черечня - 65 784.

По мере подготовки заседания ЦИК по итогам выборов данные голосования будут уточняться. "Но я не думаю, что они существенным образом изменятся", - сказала Лидия Ермошина.





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