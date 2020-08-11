МВД Беларуси взяло под контроль акции протеста в Минске, начавшиеся после оглашения результатов президентских выборов

ТАСС

Минск. 10 августа. Kazakhstan Today - Правоохранительные органы в Беларуси сообщили, что им удалось взять под контроль ситуацию в Минске, где в воскресенье вечером начались несанкционированные акции протеста после оглашения результатов экзитполов по итогам состоявшихся в стране президентских выборов, передает Kazakhstan Today.

После оглашения результатов экзитполов по итогам состоявшихся в стране президентских выборов, которые показали убедительную победу действующего президента Александра Лукашенко, в разных частях города начались акции протеста, в которых, по оценкам наблюдателей, приняли участие несколько тысяч человек.

Согласно данным экзитполов, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набирает более 70% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская - от 6,8% до 10,1% голосов. Явка по состоянию на 20.00 (московского времени) 9 августа составила 84,05%, сообщает ТАСС

Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях", - сообщило в понедельник агентство БелТА со ссылкой на МВД республики.

Правоохранительные органы с самого начала начали решительно пресекать все попытки митингующих устроить шествия по городским улицам. Усиленные наряды милиции, ОМОНа при поддержке подразделений внутренних войск начали вытеснять людей из центральных районов города.

Наиболее серьезные столкновения были в районе проспекта Машерова, где проходят ежегодные военные парады. Беспорядки охватили также прилегающие территории, в частности районы, где находятся Музей истории Великой Отечественной войны и стела "Минск - город-герой", а также весь Старый город, проспект Независимости, районы вокруг улицы Городской Вал.

Для установления порядка туда была направлена спецтехника, силовики применили светошумовые гранаты, водометы и перцовый газ. По свидетельству очевидцев, в какой-то момент милиция использовала и резиновые пули. В результате столкновений есть пострадавшие, их число уточняется. Были задействованы десятки машин скорой помощи.

Число задержанных официально пока не называется, но количество автозаков говорит о сотнях человек.

Операция правоохранительных органов продолжалась порядка четырех часов. В настоящее время милиция и ОМОН полностью контролирует ситуацию в Минске. Большинство улиц перекрыто.





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