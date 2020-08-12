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Аким Алматинской области поздравил жителей региона с Днем Абая

10.08.2020, 19:57 3322
Аким Алматинской области поздравил жителей региона с Днем Абая
Талдыкорган. 10 августа. Kazakhstan Today - Аким Алматинской области Амандык Баталов поздравил жителей региона с новым праздником - Днем Абая, сообщили в пресс-службе акима, передает Kazakhstan Today.
 

10 августа, исторический день - День Абая, установленный в юбилейном году великого Абая. Мы с огромной радостью встречаем этот праздник, как одну из предпосылок национального возрождения и духовного совершенства страны", - сказал Амандык Баталов.

 
Он отметил, что все помнят имя Абая, читали его стихи, слова назидания. 
 

Я думаю, что этот праздник придаст новый импульс дальнейшему изучению наследия Абая", - добавил глава региона.

 
Аким отметил, что любой народ известен своими художниками и творческими людьми. Точно так же у великого Абая есть мощная сила, которая может показать казахский мир.
 

Поздравляю с Днем Абая, особенным для страны днём!", - заключил глава региона.

 
Напомним, новый праздник - День Абая учрежден 4 августа 2020 года. Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года. 
 

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