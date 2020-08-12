Вертолеты над Шымкентом: ситуацию прояснили военные

Шымкент. 11 августа. Kazakhstan Today - Жителей Шымкента встревожили полеты вертолетов над городом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал Otyrar.kz , в соцсетях начали распространять слухи, что спецтехника травит население непонятными веществами. Но, как оказалось, это летчики военной авиации проводят учебно-тренировочные работы.

Регулярные полеты над городом три раза в неделю как в ночное, так и в дневное время - это учения летчиков авиационной базы Шымкента. Военные экипажи приступили к отработке групповых полетов. Они проводятся на вертолетах Ми-35М и Ми-171Ш. Пилоты выполняют сложные пилотажные элементы на высоте от 50 до 1000 метров. Особое внимание на учениях уделяется работе экипажей в условиях ведения воздушного боя", - рассказал руководитель пресс-службы Шымкентского гарнизона Исламбек Калдыбеков.

В ведомстве подчеркнули, что сложные элементы полета не выполняются над населенными пунктами или в близлежащих районах. Эти правила связаны с безопасностью.

Учения направлены на поддержание боевой готовности, повышение профессионального уровня летчиков военной авиации и совершенствование летных навыков. Беспокоиться населению нет повода", - заключил Калдыбеков.

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