Казахстан, РФ и ОАЭ подпишут соглашение о модернизации "Гагаринского старта" в конце 2020 года

Москва. 26 августа. Kazakhstan Today - Казахстан, Российская Федерация и Объединенные Арабские Эмираты планируют подписать межправительственное соглашение о модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре в конце 2020 года.

Для создания правовой основы реализации столь крупного проекта разработан и на сегодняшний день находится на согласовании в государственных органах сторон проект соответствующего межправительственного соглашения", - сообщили в пресс-службе АО "ЦЭНКИ" (входит в Роскосмос) на форуме "Армия-2020", добавив, что подписание документа ожидается "по завершении необходимых юридических процедур в конце 2020 года".

Для модернизации будет создано совместное предприятие, сообщает ТАСС

Проект будет финансироваться тремя странами-участницами в равных долях.

В результате модернизации Казахстан и ОАЭ получат возможность выводить на орбиту космические аппараты, а Россия - резервную пусковую установку.

Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщили, что общая сумма затрат по проекту модернизации "Гагаринского старта" составит $87 млн - по $29 млн от каждой из трех сторон. До модернизации со стартовой площадки запускалась ракета-носитель "Союз-ФГ", а после модернизации планируется запускать ракету-носитель "Союз-2" и ее модифицированные версии.





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