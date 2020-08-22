Премьер-министр Казахстана обсудил с главой "Роскосмоса" развитие Байконура

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным, передает Kazakhstan Today.

Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе дальнейшее развитие космодрома "Байконур" и взаимодействие в области дистанционного зондирования Земли, сообщили в пресс-службе главы кабмина.

Особое внимание уделено проекту по созданию совместного космического ракетного комплекса "Байтерек" ("Назарбаевский старт") и трехстороннему, совместно с ОАЭ, проекту модернизации "Гагаринского старта".

Во встрече принял участие исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

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