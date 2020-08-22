Премьер-министр Казахстана обсудил с главой "Роскосмоса" развитие Байконура

Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе дальнейшее развитие космодрома "Байконур" и взаимодействие в области дистанционного зондирования Земли, сообщили в пресс-службе главы кабмина.
Особое внимание уделено проекту по созданию совместного космического ракетного комплекса "Байтерек" ("Назарбаевский старт") и трехстороннему, совместно с ОАЭ, проекту модернизации "Гагаринского старта".
Во встрече принял участие исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
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