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В Казахстане закроют еще две колонии

26.08.2020, 15:10 4996
В Казахстане закроют еще две колонии
Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане до конца года планируют закрыть две старые колонии, передает Kazakhstan Today.
 

По поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, в целях содержания заключенных в надлежащих условиях до конца текущего года запланировано закрытие двух учреждений средней безопасности: УК-161/4 в поселке Кушмурун Костанайской области и ОВ-156/17 в поселке Шуак Восточно-Казахстанской области", - сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

 
В ведомстве отметили, что за последнее десятилетие в Казахстане количество заключенных сократилось более чем в 2 раза. В этой связи проводится работа по постепенному закрытию наиболее старых, архитектурно и технически устаревших колоний. В прошлом году было ликвидировано четыре учреждения. 
 

Акцент при оптимизации делается на учреждения, расположенные вдали от областных центров, так как именно в них сложнее всего решаются проблемы с трудоустройством осужденных и подбором сотрудников. Сэкономленные средства направляются на материально-техническое укрепление других пенитенциарных учреждений", - прокомментировал исполняющий обязанности председателя Комитета УИС МВД Ескали Саламатов. 

 
В пресс-службе также сообщили, что сотрудники ликвидируемых учреждений продолжат службу в других подразделениях ведомства. Осужденных будут постепенно перевозить из закрываемых колоний в ближайшие учреждения аналогичной степени безопасности с лучшими коммунально-бытовыми условиями. О прибытии осужденного к месту отбывания наказания администрацией учреждения будут своевременно в письменной форме уведомлены его ближайшие родственники либо законные представители, по выбору самого осужденного.
 

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