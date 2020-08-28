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Освобожден от должности председатель комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

27.08.2020, 19:10 5212
Освобожден от должности председатель комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК
Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Постановлением правительства РК Арман Утегулов освобожден от должности председателя комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Арман Утегулов родился в 1964 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Саратовский государственный зоотехническо-ветеринарный институт, Западно-Казахстанский инженерно-технический университет, Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем. 
 
В разные годы работал старшим, главным ветеринарным врачом совхоза Аккульский Фурмановского района Западно-Казахстанской области, директором предприятия "Талдыапан" Казталовского района Западно-Казахстанской области, заместителем акима Казталовского района Западно-Казахстанской области, акимом Каратобинского и Теректинского районов Западно-Казахстанской области, руководителем управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области, заместителем акима Западно-Казахстанской области. 
 
С апреля 2018 года по настоящее время председателем комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.
 

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