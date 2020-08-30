Кокшетау. 29 августа. Kazakhstan Today - В Акмолинской области открылся специализированный реабилитационный центр, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области проживает более 29 тысяч людей с особыми потребностями, в их числе есть и те, для кого проблематично добираться до медицинских центров в крупные города. Для решения этого вопроса на базе многопрофильной больницы Степногорска открылся специализированный реабилитационный центр, сообщили в управлении внутренней политики региона.

Как сообщают в управлении здравоохранения Акмолинской области, центр оснащен всем необходимым оборудованием чтобы принимать в своих стенах пациентов с заболеваниями нервной системы, больных, перенесших инсульт и инфаркт или получивших другие тяжелые травмы, а также детей с особенностями развития: с ДЦП, задержкой психического и речевого развития.

Горожане имеют право на 10-дневный курс лечения 3 раза в год. К нам в центр их будут отпралять из поликлиники. Кроме того, здесь доступны бесплатные консультации медработников. Благодаря открытию реабилитационного центра, медицинский штат пополнился на 17 специалистов. Особое внимание мы уделяем маленьким пациентам. Установили игровой лабиринт для детей, аппарат для приготовления кислородных коктейлей - хотим, чтобы малыши не боялись врачей и легко поддавались лечению", - прокомментировала руководитель проекта Гулзат Наурызбаева.

Пациенты имеют возможность бесплатно пройти реабилитацию III этапа в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. С этой целью заключен договор о совместной деятельности между городской поликлиникой и медицинским центром "Дарігер plus".

К слову, в перспективе планируется возвести современную многопрофильную больницу и реабилитационный центр для инвалидов в новом микрорайоне Кокшетау.

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