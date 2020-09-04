Нурымбетов рассказал, кто может воспользоваться пенсионными накоплениями

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Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов в ходе брифинга на площадке пресс-центра правительства рассказал о мерах по реализации послания главы государства, передает Kazakhstan Today.

Правом на изъятие части накоплений из ЕНПФ смогут воспользоваться, по словам министра, во-первых, граждане трудоспособного возраста, имеющие пенсионные накопления - часть суммы, превышающую так называемый "порог достаточности" (это порядка 529,7 тыс. человек).

Во-вторых, состоявшиеся пенсионеры, которые имеют накопления в ЕНПФ - до 50% оставшейся суммы (около 178,4 тыс. человек). У этой категории граждан совокупная пенсия (включая пенсию по возрасту, базовую пенсию и выплаты из ЕНПФ) должна составлять не менее 40% от размера утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы).

В-третьих, граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет и имеющие еще накопления, - оставшуюся сумму в ЕНПФ (порядка 13,3 тыс. человек).

Таким образом, возможностью целевого использования части пенсионных накоплений смогут воспользоваться более 721 тыс. казахстанцев", - сообщил Биржан Нурымбетов.

Под "порогом достаточности", по словам Нурымбетова, рассматривается минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, которая, с учетом будущих регулярных 10% пенсионных взносов в ЕНПФ от его дохода (не ниже минимальной заработной платы), позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии до 82 лет.

Основные параметры "порога достаточности" одинаковые для женщин и мужчин.

По словам министра, порог будет пересчитываться для новых получателей, исходя из складывающихся параметров (доходность, инфляция, размер минимальной выплаты и т.д.)

Для каждого возраста, начиная с 20 лет, определен свой порог.

По предварительным расчетам, например, для граждан в возрасте 30 лет "порог достаточности" составит 2 млн 518 тыс. тенге. Сверх этой суммы они могут изъять по выбору на вышеуказанные нужды. Для 35 лет - 2 млн 961 тыс. тенге; 40 лет - 3 млн 437 тыс. тенге; 45 лет - 3 млн 947 тыс. тенге; 50 лет - 4 млн 495 тыс. тенге; 55 лет - 5 млн 84 тыс. тенге; 59 и более лет - 5 млн 586 тыс. тенге. Достижение данных "пороговых" сумм вполне доступно для постоянно работающих граждан, имеющих доход на уровне среднемесячной заработной платы по стране", - пояснил министр.

Нурымбетов также отметил, что граждане, имеющие "порогодостаточности" могут воспользоваться частью пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий или для оплаты лечения для себя, супругов или близких родственников (дедушки/бабушки, родителей, детей, внуков, братьев сестер).

Для целевого использования также можно будет объединять денежные средства указанных членов семьи.

При соответствии установленным требованиям ограничений по количеству изъятий не предусмотрено, то есть допускается, что граждане могут повторно использовать часть пенсионных накоплений на одну и ту же либо на другую цель", - подчеркнул он.

По словам главы МТСЗН, те средства, которые можно будет изъять, граждане смогут направить на приобретение жилья и земельного участка, как на первичном, так и на вторичном рынке.

Могут использовать на первоначальный взнос получения ипотеки, погашение ипотеки и рефинансирование кредита независимо, в каком банке получали, а также на строительство жилья, ремонт и расширение. При наличии жилья можно использовать на погашение ипотеки", - пояснил он.

Уполномоченным оператором по целевому использованию выплаченных пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, по принципу "одного окна", предлагается определить вновь создаваемый "Отбасы Банк".

Предполагается, что для использования части пенсионных накоплений на оплату лечения вкладчик будет обращаться в специально созданные комиссии при управлениях здравоохранения (областей, городов республиканского значения). Получив заключение комиссии о необходимости оказания медпомощи после выбора клиники для прохождения лечения, вкладчик обращается с заявкой к уполномоченному оператору по целевому использованию выплаченных пенсионных накоплений на оплату лечения.

Правила направления граждан на получение медпомощи за счет выплат пенсионных накоплений будут определяться Министерством здравоохранения РК.

Выбор частной финансовой компании для передачи ей в управление пенсионных накоплений вкладчик будет осуществлять посредством подачи заявления в ЕНПФ. Правила передачи пенсионных активов в доверительное управление будут определены Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, объяснили в пресс-службе премьер-министра.

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